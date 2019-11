Muntes renueva la conducción de ATE y garantiza la autonomía del sindicato

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El 20 asumirá la conducción de ATE Entre Ríos que está en funciones desde el 6 de noviembre. En la jornada estarán dirigentes provinciales y los secretarios general del Consejo Directivo Nacional, Hugo Cachorro Godoy; y de Formación, Gustavo Quinteros, confirmó AIM.

Será una jornada de fiesta para los estatales entrerrianos, “donde se plantearán los ejes que se impulsaron en la campaña y se reafirmarán, ya que queremos un Estado democrático y popular, con un gremio fuerte e independiente de las patronales, donde las bases definen las políticas sindicales gobierne quien gobierne”, dijo a esta Agencia el secretario general reelecto, Oscar Muntes.

En ese sentido, apuntó que los desafíos que quedan para el período 2019-2023 “son muchos”, pero indicó que este período “será tan duro como el de estos cuatro años, pero se espera que con el cambio de gobierno la situación sea más atenuante, ya que tenemos muchas esperanzas para que las políticas que implementó Cambiemos se revean”.

“Sabemos que el cambio no será fácil, que no será de un día para el otro, pero auguramos que las pautas de gobierno sean totalmente diferente, donde los trabajadores y el pueblo argentino estemos contemplados, no como esta gestión que se va que gobernó para los ricos y para quienes saquearon a Argentina”, subrayó el dirigente gremial.

Sin embargo, aclaró que los gremios y organizaciones sindicales deberán estar alertas, ya que “acá está en disputa dos modelos uno de concentración y saqueo y, el otro, de defensa de los intereses del pueblo y la soberanía del país”.

Sobre Entre Ríos, Muntes adelantó que el desafío “es seguir generando más derechos para los trabajadores provinciales”. “Orgullosamente firmamos la mejor paritaria del país, con la clásula de actualización trimestral aunque, aún así, la mayoría de los trabajadores estamos por debajo de la línea de pobreza y es un gran desafío para nosotros cambiar esa situación. Además, debemos lograr que se reglamente la carrera en el Estado, que es el gran desafío que tenemos”.

“También seguiremos luchando para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores municipales, ya que es el sector más precarizado que tenemos en la administración pública”, aseguró Muntes.

Además, “se buscará mejorar las condiciones laborales de los trabajadores nacionales y, mejorar la calidad de vida de los jubilados”.