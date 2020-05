No hay personal para cubrir la demanda en efectores de salud

Connect on Linked in

Los trabajadores de la salud advirtieron a AIM que en Entre Ríos el gobierno aumenta la cantidad de camas para contener los casos de Covid-19 pero sacan enfermeros, se vulneran derechos adquiridos y se sobrecarga al personal. “El sistema público de salud necesitaba enfermeros antes de la pandemia y ahora se precisa mucho más y el gobierno en vez de afrontar la crisis con respuestas inteligentes descarga un fuerte ajuste sobre los trabajadores y aprieta y persigue a quienes se animan a denunciar el crítico estado de los efectores”, afirmó a AIM el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Esatdo (ATE), Oscar Muntes.

La realidad que se vive en la provincia con el sector de enfermería “se viene anunciando en cada lugar de trabajo desde hace tiempo y hoy sale a la luz con más fuerza”, dijo Muntes, quien recordó que antes de la pandemia del Covid-19 “se denunciaba (en base a los reglamentos de cada efector) que hacía falta personal y hoy más que antes”.

“Desde hace tiempo faltan enfermeros y enfermeras para cumplir la planta necesaria y hoy nos vemos ante este desborde, por lo que no solo exigimos al gobierno inmediatas respuestas sino que esperamos que en la provincia y el país se pueda contener, porque somos conscientes que quienes están en primer lugar de fuego son los enfermeros”, dijo Muntes.

En se sentido, precisó que “no solo se aumentan camas sin aumentar el número de personal para atender sino que también se otorgan suplencias y no se cubren, por lo que se recarga a los trabajadores; y, por otro lado, quienes se quedan sin suplencias pierden la cobertura de la obra social”.

También, indicó que ven “con mucha preocupación que no se cumplan con las licencias a las enfermeras que tienen que estar en sus casas porque son consideradas como trabajadores de riesgo”.

El gobierno “sabe que está vulnerando derechos y que el sistema va a colapsar si no se invierte en recursos humanos e insumos, por lo que insistimos desde el gremio en la necesidad de respuestas urgentes por parte de las autoridades provinciales, porque si esto no se soluciona ahora el día de mañana si llega a pasar algo se van a lamentar de no haber tomado conciencia de la situación”, remarcó Muntes, quien subrayó que “con los aplausos no alcanza, se precisan recursos y voluntad política de los gobernantes para mejorar el sistema público de salud y sus trabajadores”.