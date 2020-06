«No podemos hablar de circulación comunitaria» de Covid-19 en Paraná, afirmó Garcilazo

Print This Post

Este jueves, el director de Epidemiología de Entre Ríos, Diego Garcilazo, dijo que investigan el nexo epidemiológico para determinar cómo se contagió la paciente de Paraná a la que le detectaron coronavirus en las últimas horas. Apuntó que, por el momento, las tareas apuntan a «compañeros de trabajo y contactos familiares directos» y agregó: “con uno o dos casos no se puede hablar de trasmisión comunitaria».

Al ser consultado acerca de si podría haber transmisión comunitaria en Paraná y zona, teniendo en cuenta que en el caso de San Benito no se pudo establecer cómo se contagió, y que, pese a lo reciente del caso, tampoco está claro el nexo del último caso en la capital entrerriana, el funcionario fue tajante: «No podemos hablar de transmisión comunitaria. Hay otros indicadores, además de no detectar el nexo epidemiológico. Con uno o dos casos no se puede hablar de trasmisión comunitaria».

A su vez, consultado sobre la posibilidad de dar marcha atrás con algunas habilitaciones en Paraná, dijo que «por un caso no se puede evaluar si había que volver atrás» con alguna autorización de actividades.

De la misma manera, afirmó que «necesitamos que los casos se conozcan y que la gente esté informada porque la única forma de controlar la pandemia está relacionado con la prevención que debe realizar la gente».

Por último, el funcionario sostuvo que «no sabemos cuándo será el pico de la pandemia, pero a nivel nacional estamos viendo una gran cantidad de casos en relación a meses anteriores. Creemos que irán en aumento en julio, cuando habrá una mayor transmisión. Recién se está iniciando la transmisión más importante».