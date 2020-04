Números, catástrofes y extinciones

Connect on Linked in

Desde hace varias décadas, hay expertos que prevén que nos aproximamos a la sexta gran extinción de la vida en el planeta, no sólo de la vida humana, sino de toda vida. La pandemia actual de coronavirus bien puede ser el comienzo del fin, pero por ahora solo afecta al homo sapiens y en cambio parece favorecer a las demás especies al disminuir la presión humana sobre ellas.

De manera similar, el desastre nuclear de Chernobil favoreció la proliferación de animales en los 5000 kilómetros cuadrados de exclusión, donde han reaparecido especies que se creían extinguidas hace milenios.

Cuando estalló el cuarto reactor de la central nuclear en Ucrania, la nube radiactiva, por cuestiones meteorológicas, se posó sobre Alemania. El gobierno alemán prohibió a los chacareros comercializar su cosecha, pero no la desperdició. Empaquetó las hortalizas radiactivas y las envió como «ayuda humanitaria» a Bolivia y otros países de su misma consideración. Así actúa parte de la especie que ahora sufre una peste que la pondría en peligro el ritmo de crecimiento del número de enfermos no merma.

Hace tiempo

Las grandes extinciones anteriores, iniciadas hace quinientos millones de años, se debieron a causas conjeturales, de que en algunos casos hay indicios, como períodos glaciares intensos, agotamiento del oxígeno en los océanos, impacto de asteroides, erupciones volcánicas enormes, y erupciones gigantescas de lava. Al final, proliferó el homo sapiens, que aparece como responsable posible de la sexta extinción.

Peligros que ve la física

Una causa posible de extinción fue la mencionada por Stephen Hawkins cuando se creó el acelerador de hadrones en la fronteza francosuiza. Hizo notar que la generación de un ínfimo agujero negro en ese aparato podría derivar nada menos que en una nadificación o nulificación de la materia que se extendería al universo entero.

No a los seres humanos y a sus mascotas, no a los animales salvajes que no han desaparecido todavía, no a nuestro planeta ni al sistema solar, sino a todas las galaxias, al universo entero.

La respuesta que le dieron los físicos encargados de los experimentos fue que si eso no ha pasado aún no tiene porqué pasar en el futuro. Si la nulificación del universo es inquietante, la respuesta de los físicos no lo es menos.

El crecimiento exponencial

Los cálculos matemáticos basados en la expansión de cualquier fenómeno de manera exponencial; es decir, respondiendo a una ecuación donde el tiempo esté en el exponente, tiene la impresionante capacidad de crecer desmesuradamente, de modo que parece increíble al sentido común, porque en realidad nunca se experimenta un crecimiento así salvo en sus etapas iniciales.

Un ejemplo clásico es la retribución que el legendario inventor del ajedrez pidió al príncipe al que le enseñó el juego: apenas un grano de trigo en la primera casilla, dos en la segunda, cuatro en la tercera, ocho en la cuarta, 16 en la quinta y así, duplicando cada una la anterior, hasta completar las 64 casillas del tablero.

Al príncipe le pareció un pedido absurdamente pequeño y mandó a sus ministros satisfacerlo de inmediato. Al tiempo volvieron con la noticia no había trigo para llenar la casilla 64. Es que el crecimiento geométrico de la cantidad, contra lo que indica la intuición, hacía que al final fueran necesarias casi un billón de toneladas de trigo, un número con 12 ceros, cantidad que no se alcanzaba ni con la cosecha de mil años.

Como ejemplo, el crecimiento de las nanopartículas, que se replicarían en una «plaga gris» de nanorrobotos, a diferencia del coronavirus que tanto nos preocupa ahora, sería una masa plateada compuesta de partículas del tamaño de un átomo que por algún fallo, mutación accidental o un ataque no dejarían de replicarse, crecerían indefinidamente, quedarían fuera de control y acabarían consumiendo toda la materia del universo. Fin y a dormir.

El primer replicador fuera de control podría ensamblar una copia en mil segundos, luego los dos replicadores ensamblan dos más en los siguientes mil segundos, los cuatro construyen otros cuatro, y los ocho construyen otros ocho. Después de diez horas, no hay 36 nuevos replicadores, sino más de 68 miles de millones. En menos de un día, pesarían una tonelada; en menos de dos días, sobrepasarían el peso de la Tierra; en otras cuatro horas, excederían la masa del Sol y todos los planetas combinada.

Sin embargo, esta funesta predicción tiene un fallo: las nanotecnologías deberían ser capaces de derribar leyes físicas fundamentales, como la de la degradación de la energía.

La naturaleza es pródiga, pero la competencia es mucha

Este modo de multiplicación de las nanopartículas es en esencia el mismo de los virus y las bacterias. Sin embargo, el crecimiento exponencial no sigue la predicción matemática cuando empieza a faltar el alimento. En una caja de Petri -una caja redonda de vidrio con tapa- las bacterias crecen exponencialmente en un caldo de cultivo mientras tienen alimento; pero el crecimiento se desacelera hasta cesar del todo y desaparecer la colonia cuando han consumido todo y deben luchar con sus propios desechos.

En el caso del coronavirus cuando provoque una mortandad muy significativa de seres humanos. Entonces, salvo que haya en el interin una mutación que nos ayude en un virus muy propenso a mutar, la peste amainará y será cuestión para los que queden de contar cuántos quedan.

De la Redacción de AIM.