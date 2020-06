Oficializaron el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia

Print This Post

El gobierno nacional publicó el decreto que establece el pago, por segunda vez, de un bono de 10.000 pesos para cerca de nueve millones de personas. Estableció quiénes estarán en condiciones de percibirlo. Empezará a abonarse el lunes.

El Gobierno Nacional oficializó el segundo pago del Ingreso Familiar de Emergencia. A través del Decreto 511/2020, que fue publicado este viernes en el Boletín Oficial, se dispuso que el cobro del IFE será otorgado a personas que se encuentren desocupadas; se desempeñen en la economía informal; sean monotributistas inscriptos en las categorías «A» y «B»; monotributistas sociales y trabajadores y trabajadoras de casas particulares que cumplan con los siguientes requisitos: ser argentino nativo o naturalizado y residente, con una residencia legal en el país no inferior a dos años; tener entre 18 y 65 años de edad; que el titular o su grupo familiar no tengan ingresos provenientes de una prestación de desempleo, jubilaciones, pensiones o retiros contributivos o no contributivos nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de planes sociales nacionales, provinciales o municipales, o de salario social complementario.

El IFE es compatible con el cobro de la Asignación Universal por Hijo, la Asignación por Embarazo y el programa Progresar y es asignado a un solo integrante del grupo familiar, priorizando a la mujer.

La intención del Gobierno es lograr que el pago de este segundo Ingreso de Emergencia se pueda llevar a cabo completamente de forma bancarizada. Buscan que quienes cobraron en sucursales del Correo Argentino y otras vías puedan abrir una cuenta bancaria gratuita antes de acceder a esta segunda ayuda estatal.

El proceso de pago del segundo IFE comenzará el próximo lunes (8 de junio) y se extenderá a lo largo de varias semanas.

Quienes cobraron el bono de 10.000 pesos en su primera emisión no necesitarán anotarse otra vez para percibir el refuerzo. Desde Anses, aclararon que el universo de beneficiarios sería el mismo que ya accedió a la primera.

La primera tanda de pagos se extenderá del 8 al 22 de junio, de la mano del cobro de la propia AUH. Luego, entre el 23 de junio y el 6 de julio, se estableció que cobrarán quienes puedan informar una Clave Bancaria Uniforme (CBU) para poder recibir el bono en una cuenta bancaria. Y luego sí, se comenzarán a pagar los 10 mil pesos a aquellos beneficiarios no bancarizados.

En tanto, entre el 23 y el 6 de julio también se le depositará a aquellos que cuentan con CBU, pero habían optado por otro sistema de cobro al momento de elegir la modalidad de pago en la primera vez.