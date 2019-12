Pablo Rago, acusado por violación

Connect on Linked in

Una mujer de 34 años denunció al actor Pablo Rago por abuso sexual. Lo hizo en las últimas horas, en la Comisaría Vecinal Nº 11 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por un hecho ocurrido en diciembre de 2015.

“Es un violento, muy machista. Para él somos objetos, la mujer es un objeto”, aseguró Érica Basile en una entrevista radial en la que hizo pública su denuncia.

La mujer contó que comenzó a contactarse con el actor cuando estaba sin trabajo y él le ofreció ayuda: “Juega con las necesidades de la gente”, lamentó.

“Previo al hecho, en las charlas que teníamos, el señor siempre pidiéndome fotos. Incluso cuando estaba embarazada, porque me dijo que le excitaba. Me dio impresión y lo dejé pasar. Pasado un tiempo volvimos a hablar, fui a su departamento, nos besamos, hasta ahí todo bien, además porque estábamos hablando de trabajo, ya sea como limpieza o maquillaje. Yo estaba en una mala situación porque me estaba separando. Me dijo ‘contás conmigo’”, agregó.

Érica manifestó que ya no mantiene relación con Rago aunque durante un tiempo él continuó enviándole mensajes de “videos masturbándose y preguntando: ‘¿Cuándo vas a venir a tocarme?’’, pero confesó que no volvió más a su departamento.

En la denuncia, según informó Clarín, Basile sostuvo que no radicó la denuncia oportunamente “por temor”. Según la denuncia, el lugar del hecho fue en French al 2900, en el barrio de Recoleta. La mujer contó que trabajó como actriz “realizando participaciones secundarias en distintos programas, siendo que en el año 2013 conoció en Canal 9 al denunciado, con el cual sólo mantuvo comunicación telefónica hasta el 2015”.

En su presentación la mujer asegura que en diciembre de 2015 arreglaron encontrarse en el departamento del actor, donde consumieron bebidas alcohólicas, y que al rato él la abusó sin su consetimiento. También dijo que no hizo la denuncia en aquel momento por temor.

Los hechos

“Todo arranca cuando empezamos a hablarnos. Él me invita a su casa, la mejor onda, re simpático. Yo fui al departamento, tomamos algo, él fumó un faso y nos besamos. Hasta ahí todo bien”, relató Érika.

Sin embargo, según ella, la situación se puso tensa cuando empezó a tocarla “e introdujo sus manos haciendo presión en las partes íntimas. Me tocaba para que yo orinara encima de él, yo no quería eso. Lo corrí y se puso histérico porque no accedí a lo que él quiso. Me insultó a los gritos dentro del departamento. Yo le puse los puntos, pero me hacía burlas».

El hecho data de 2015 y Basile aseguró que fue una “violación. Cuando logró calmarse se vuelve a acercar y ahí hubo una penetración y no fue consentida”, denunció al aire en “El show del espectáculo”, entrevistada por Ulises Jaitt.