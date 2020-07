Pandemia: Â¿Es seguro viajar ahora?

Connect on Linked in

Presentamos algunas recomendaciones para viajar sin poner en peligro tu salud o la de los demás.

Aunque todavía hay muchas restricciones vigentes, de a poco, los viajes comienzan a reanudarse en algunos lugares del mundo. Después de tantos días de encierro, las personas quieren empezar a salir, ver otra cosa que no sea una pantalla y reactivar la economía. Los restaurantes y algunas atracciones turísticas (Universal Orlando Resort, Florida, The Museum of Fine Arts, Houston) están abriendo sus puertas a turistas locales y nacionales. Algunos países, como Grecia e Italia, ya están comenzando a recibir viajeros internacionales.

Pero ¿cómo se puede explorar de manera segura un lugar donde puede haber miles de personas que podrían transmitirte el virus (o a quién tu podrías exponer al virus)? ¿El avión es realmente un caldo de cultivo? ¿Es posible visitar un parque nacional practicando la distancia social? Y si eliges viajar por ruta terrestre, que es presuntamente más seguro, ¿podrías hacer una parada para usar un baño público?

Una encuesta realizada por National Geographic y Morning Consult revela que solo el 2 por ciento de 2.200 estadounidenses afirmó que tomaría un avión en este contexto, y solo un 8 por ciento consideraría hacerlo más adelante. Suena prudente si tenemos en cuenta las recomendaciones que todavía rigen a la hora de viajar, entre estas, las instrucciones de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE. UU. con respecto a los viajes internacionales y las precauciones a considerar en los viajes dentro de los EE. UU. y a otros países y estados, para los que todavía rigen los 14 días de autoaislamiento, independientemente de tener o no síntomas.

Estas son algunas recomendaciones para los viajeros.

¿Me tomo un avión?

Desafío: sentarte junto a extraños en un vehículo atestado de gente

Recomendaciones: Afortunadamente, «los datos hasta la fecha sugieren que hay muy pocos casos de posibles contagios de Covid-19 dentro de un avión», indica la Dra. Lin H. Chen, profesora asociada de la Facultad de Medicina de Harvard y directora del Travel Medicine Center (Centro de Medicina de Viajes) de Cambridge en Mount Auburn. Según Chen, si se siguen las pautas de la Organización Mundial de la Salud, el riesgo de transmisión a bordo de aviones y en cualquier otro lugar se reduce significativamente.

«Muchas personas piensan que se van a enferman en un avión, pero la realidad es que la calidad del aire en un avión es bastante buena: el aire exterior limpio y el aire que circula en el interior pasa por un filtro HEPA», explica Joe Allen, profesor asistente y director del Healthy Buildings Program (Programa Edificios Saludables) en Harvard T.H. Chan School of Public Health. Allen sostiene que es más probable que te infectes haciendo la fila en los controles de seguridad del aeropuerto, en la puerta de embarque o en el metro.

Los aeropuertos y las líneas aéreas están tratando de minimizar los riesgos de contagios en sus espacios (normalmente abarrotados). La regla, hoy, es la limpieza intensiva; En los aviones, se está utilizando desinfectante electrostático, que se adhiere a superficies como los cinturones de seguridad. Algunas aerolíneas proveen toallitas húmedas y la Administración de Seguridad del Transporte ha modificado el tamaño de las botellas de desinfectante para manos que puedes llevar a bordo (de 100 ml a 350 ml).

Para abordar la mayoría de los vuelos, es necesario cubrirse el rostro con una mascarilla. Si bien las aerolíneas se propusieron acomodar a los pasajeros de modo que haya más distancia entre ellos, eso no significa que estén dejando libres los asientos intermedios, especialmente dada la reducción en el número de vuelos. En EE.UU., aún no existe una política oficial, pero varias aerolíneas han decidido tomar la temperatura de cada pasajero. No te permitirán viajar con una temperatura superior a 38 °C (aunque los tests no son infalibles).

En otras partes del mundo, para ingresar, se exige que el pasajero haya dado negativo en la prueba de Covid-19: en otros destinos, se realiza la prueba cuando los pasajeros arriban. Muchos exigen la cuarentena obligatoria de 14 días, para lo cual debes enviar un plan de cuarentena que se somete a evaluación, descargar una aplicación o usar un brazalete monitoreado. Puede exigirse la certificación de vacunación, pero hasta ahora la ciencia no respalda los «pasaportes de inmunidad» ni confirma que una persona que haya tenido Covid-19 sea inmune.

¿Podría visitar a un parque nacional?

Desafío: evitar grandes multitudes al aire libre

Recomendación: «Estar al aire libre es muy beneficioso para la salud, y los riesgos que conlleva son pocos y manejables», dice Allen. La clave es mantener una distancia de 2 metros. Una buena estrategia es imaginar que las otras personas del parque son osos grises, y así te obligas a guardar distancia.

Consulta el sitio web del Servicio de Parques Nacionales para averiguar si el parque está cerrado o parcialmente cerrado (baños y restaurantes), para conocer el cupo límite de visitantes y otras reglas como el uso de mascarillas. Evita actividades grupales que impliquen acercarse demasiado a otras personas y practica el distanciamiento social en los campamentos. Joyce Sánchez, especialista en enfermedades infecciosas y directora médica de la Travel Health Clinic, Froedtert, y el Medical College of Wisconsin, nos recuerda que «el verano es temporada de garrapatas y mosquitos», así que no olviden su repelente de insectos y protector solar (aunque tal vez broncearse con la mascarilla se convierta en una insignia de honor de que estás haciendo tu aporte para a proteger a los demás).

¿Alquilo una cabaña junto al mar?

Desafío: evaluar la seguridad de las playas y alquileres vacacionales

Recomendaciones: al igual que las visitas al parque, las vacaciones en el mar son excelentes si te mantienes lejos de los demás y obedeces las reglas de la playa. No existen pruebas de que puedas contagiarte Covid-19 en el agua; lo que debe preocuparte, principalmente, son las personas. Recuerda llevar a la playa a tus dos mejores amigos: protector solar biodegradable sin oxibenzona y desinfectante para manos.

Con respecto a los alquileres, averigua si las propiedades se limpian de acuerdo con las pautas de salud pública, como las recomendaciones de la OMS con respecto a hospedajes. El Programa de limpieza avanzada de Airbnb implementa un período inactivo de 24 a 72 horas entre huésped y huésped (aunque el personal de limpieza puede ingresar durante ese tiempo), pero es probable que no resulte muy necesario dado que según se ha comprobado, el coronavirus permanece en el aire un máximo de tres horas. Como el virus es capaz de sobrevivir en las superficies durante dos o tres días, sí puedes reforzar la limpieza de las superficies que más se usan. Como afirma Chen, «un buen lavado de manos es más efectivo que evitar tocar superficies y objetos potencialmente peligrosos». Si la preocupación supera los beneficios de un viaje, es una señal de que aún no estás listo para salir de vacaciones.

¿Me hospedo en un hotel?

Desafío: mantener una distancia segura y confiar en el servicio de limpieza

Recomendaciones: Seguramente, los hoteles que más cuidan a sus empleados (brindándoles equipos de protección personal y licencia por enfermedad remunerada) tomarán más precauciones con los huéspedes. Consulta el sitio web del hotel que te interesa para saber qué medidas está tomando frente a la Covid-19. Muchos hoteles de EE. UU. siguen las nuevas pautas de seguridad de la American Hotel and Lodging Association.

Busca un alojamiento que siga protocolos con respaldo científico, y no pautas que suenen interesantes, pero tengan un efecto nulo o insignificante en las áreas fundamentales. Elije hoteles que hayan instalado plexiglás en la recepción y que exijan el uso de mascarillas a todo el personal, o donde puedas registrarte en línea y usar tu teléfono para abrir la habitación asignada.

En Pristina, Kosovo, un empleado, vestido con traje protector, desinfecta una habitación de hotel para evitar la propagación del coronavirus.

Evita los ascensores y, si puedes, «aprovecha a hacer ejercicio usando las escaleras», aconseja Sánchez. El servicio a la habitación podría ser una opción más segura que el restaurante. Toma un baño si la piscina no está llena de gente: la limpieza estándar de la piscina suele ser efectiva para matar todos los virus, así que, es probable que allí estés a salvo; lo que debe preocuparte más son las personas. Si bien es importante que las habitaciones estén limpias, lo más importante es mantenerse a 2 metros de distancia de los demás. Y, por supuesto, lávate las manos cuando llegues a tu habitación y nuevamente antes de irte.

¿Podría usar el baño público?

Desafío: tener que recurrir a un baño que usan muchas personas

Recomendaciones: siempre es mejor partir de la idea de que los baños públicos «no están desinfectados adecuadamente y que las superficies tienen virus», dice Sánchez. Es probable que necesites usarlo. Si es así, elige, en lo posible, baños individuales y bien ventilados, y mantén distancia con los demás.

Chen explica que «una buena higiene de manos es clave después de usar un baño público», lo que implica el lavado y secado de manos; Si no hay jabón, usa desinfectante para manos. Y agrega: «No conozco ningún dato que demuestre que el Sars-CoV-2 se dispersa cuando uno tira de la cadena». De todos modos, siempre se recomienda bajar la tapa antes de presionar el botón.

¿Qué pasa con las personas que no usan mascarilla?

Desafío: mantenerse a salvo respetando los límites de los demás

Recomendaciones: No es fácil cumplir con todos los nuevos protocolos por la Covid-19. Si intentamos relajarnos y divertirnos, o estamos estresados ante la nueva realidad, puede ocurrir que nos olvidemos de las medidas y volvamos a actuar como antes de la pandemia. Si somos amables y comprensivos, minimizaremos el estrés.

Dando el ejemplo, alentamos a que los demás actúen como corresponde. Jonathon Day, profesor asociado y director del programa de posgrado en la Purdue’s School of Hospitality and Tourism Management (Facultad de Hostelería y Gestión Turística de Purdue), sostiene que «la seguridad durante un viaje (y en todo contexto, en definitiva) es una creación en conjunto».

«Si alguien que conoces no usa mascarilla o no practica la distancia social, podrías explicarle las razones que avalan estas medidas», expresa Chen. Recuerda que no todos pueden usar una mascarilla y que somos seres humanos, y a veces, podemos olvidarnos de las nuevas normas. Si alguien se te acerca demasiado, puedes pedirle (de forma educada) “¿podríamos mantener la distancia social, por favor?», aunque seguramente sea más fácil que tú te alejes un poco. Tal vez no vale la pena correr riesgos o estresarse por decirle esto a un extraño. Si no puedes resolverlo solo, pide ayuda al encargado de la tienda o al auxiliar de vuelo.

Recuerda que, cuando se trata de enfermedades transmisibles, «si todos somos responsables con nuestra salud y la de la comunidad, estaremos más seguros», comenta Chen.

Conceptos básicos de seguridad

Todavía estamos aprendiendo sobre la Covid-19. Pero algo que sí sabemos es que parece extenderse más fácilmente por contacto cercano entre las personas. El CDC afirma que el contacto con objetos no constituye la principal forma de contagio.

Esto significa que siempre que estés fuera de casa, lo más importante es mantener una distancia de dos metros (o más) con las personas con las que no vives. Asimismo, el uso de mascarilla minimiza la posibilidad de transmitir un virus u otra enfermedad.

Otras medidas de prevención clave, descritas por la Organización Mundial de la Salud y otras autoridades de salud pública: lavarse bien las manos, evitar tocarse la cara, toser y estornudar en el codo, desinfectar artículos que se tocan con frecuencia como el teléfono y quedarse en casa si estás enfermo. El cumplimiento de estas medidas te mantiene seguro y protege a los demás, hagas un viaje o no. «Se ha demostrado que reducir la propagación de la Covid-19 es responsabilidad de todos», dice Chen, presidente de la International Society of Travel Medicine (Sociedad Internacional de Medicina de Viajes).

Consideraciones generales para viajar

Si ir al almacén durante una pandemia implica cumplir con un protocolo, imagínate viajar a otra ciudad o país. Cumple con las medidas de aislamiento social y cuarentenas obligatorias, tanto en tu hogar como en el destino que elijas. Los CDC ofrecen los enlaces para que conozcas las reglas de los departamentos de salud de cada estado y territorio. Muchas fronteras internacionales permanecen cerradas para viajes no esenciales, y algunos países también limitan los viajes entre regiones.

Conoce tu situación particular. Las personas con mayor riesgo de contraer la Covid-19 deben tener cuidados adicionales. Consulta las reglas de cuarentena si llegas de viaje, y las reglas dispuestas por tu empleador. Protegerte a ti mismo y a tus seres queridos es tan importante como proteger a las otras personas. No te gustaría llevar el virus a otra comunidad, especialmente a lugares con un bajo número de casos, o traerlo a tu comunidad (el CDC rastrea casos y muertes por estado y condado). Evalúa, entonces, si los beneficios de viajar superan el riesgo de que puedas transmitir el virus.

Cuando decidas a dónde irás y cómo llegarás hasta allí, analiza qué posibilidades existen de mantener la distancia social que corresponde. «En términos generales, viajar en automóvil será más seguro que tomar un avión, porque puedes decidir cómo será el viaje: con quién compartirás el automóvil, qué medidas utilizarás para desinfectar superficies, en qué lugar del camino te detendrás, y cuando volverás», dice Sánchez.

Por Johanna Read para National Geographic.-

Johanna Read es canadiense, escritora y fotógrafa de viajes y bienestar. Como colaboradora en la elaboración de políticas del gobierno canadiense, trabajó en temas como la gripe pandémica y la seguridad alimentaria.