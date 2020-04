Pandemia y la defensa del derecho universal a la alimentaciÃ³n de niÃ±os y jÃ³venes

Print This Post

Ante las distintas situaciones adversas producidas en las instituciones escolares en medio de la pandemia por coronavirus, la Comunidad Educativa en su conjunto ha identificado problemas muy relevantes a la hora de alimentar a los menores, tales como la escasa cantidad de mercadería y las trabas burocráticas en la distribución de los alimentos, informaron a AIM desde la Multisectorial por la Educación Pública.

En ese sentido, según pudo saber AIM, la mercadería fue menor de la que se necesitaba; no llegó en tiempo y forma; en muchas escuelas no hubo condiciones óptimas de salubridad para realizar las entregas y no se proveyeron los elementos de protección que esta situación de pandemia exige.

Asimismo, se entregaron alimentos a 305.000 estudiantes: 120.000 cajas de almuerzo (14 alimentos); 100.000 cajas de desayuno (4 alimentos); y 85.000 cajas de refrigerio (igual al desayuno más fruta).

También hubo trabas burocráticas: era requisito excluyente poseer la beca comedor (con las dificultades que conlleva el trámite online para su obtención). Aún así a muchas escuelas se les asignó una cantidad menor a la de becados. Cabe suponer que nuevamente se especuló con el promedio de ausentismo a la hora de calcular las unidades de entrega.

En ese contexto y con el objeto de ser parte activa en el cumplimiento de derechos de nuestrxs niños y jóvenes, la Multisectorial propone:

1- Se provea de los tres refuerzos alimentarios (almuerzo, desayuno y refrigerio) a la totalidad de la matrícula de todos los establecimientos educativos de la Caba sin más prerrogativa que el/la estudiante esté inscripto en cualquier escuela de la jurisdicción

2- Se administre cada dos semanas la entrega, duplicando la composición del bolsón e incluyendo yogurt, más frutas, verduras y leche y productos higiénicos tales como jabón y alcohol en gel. La calidad de la mercadería entregada debe ser de la misma calidad en todos los distritos escolares.

3- Se incorpore a la comunidad educativa para que participe de las tareas de organización y entrega de las canastas nutricionales alimenticias. A tales efectos podrán formar parte las cooperadoras que así lo requieran, así como el personal docente y no docente perteneciente a la institución que ya lo vienen haciendo, no obstante, dejamos en claro que es responsabilidad exclusiva de las concesionarias la distribución y reparto de las canastas alimenticias en cada escuela.

4- Se designen puntos estratégicos de retiro de la Canasta Nutricional Alimenticia para grandes núcleos habitacionales, con el acuerdo previo de las comunidades educativas y comunerxs de dichos barrios que conocen sus realidades territoriales, para evitar traslados y aglomeraciones.

5- Se provea de equipos de higiene para la protección de quienes estén a cargo de la distribución de alimento: guantes, barbijos, cofia, rociador con lavandina diluida.

6- Se realice una comunicación oficial de amplio alcance a cargo del ministerio de Educación. La misma debe realizarse con suficiente antelación, asegurar la llegada a toda la comunidad educativa de Caba e incluir la siguiente información: horarios y día en que se llevará a cabo la distribución de alimentos en cada escuela y composición de la Canasta Nutricional Alimenticia.