Paraná en el foco de atención por los casos de Coronavirus

En virtud de los casos de Covid que se vienen confirmando en los últimos días en la capital provincial, el gobierno provincial dijo que trabaja de manera exhaustiva en la búsqueda de nexos epidemiológicos de los contagios para controlar la propagación del virus.

El director general de Epidemiología de la provincia, Diego Garcilazo, brindó información sobre las acciones específicas que se vienen desarrollando en torno al coronavirus en la provincia, especialmente en la ciudad de Paraná donde se han registrado varios contagios que obligaron a la instauración de nuevas restricciones.

Durante la conferencia de prensa virtual de este lunes, en primer término Garcilazo precisó que en el día de la fecha se registraron cinco casos de coronavirus en la provincia, todos en Paraná. Tres de ellos presentan contactos estrechos con pacientes ya confirmados, mientras que en los otros dos se encuentran en estudio los nexos epidemiológicos. En total son 336 los casos que hubo en la provincia y se han dado 90 altas.

En relación a la situación de las localidades en las que se ha confirmado circulación local del virus, Garcilazo indicó que en Ibicuy ya se llevan más de 10 días sin casos confirmados, mientras que todavía existe circulación activa es en las localidades de Paraná y Santa Ana.

En tanto, en relación a Paraná indicó que se realizó un seguimiento exhaustivo en la última semana, que se ha hecho la apertura de la definición de casos sospechosos, y que se estudia a las personas que tienen cuadros respiratorios bajos sin tener antecedentes de viaje a zonas de circulación comunitaria y sin haber tenido contacto con casos positivos. “En la semana hemos detectado casos positivos en los cuales los nexos todavía continúan e investigación epidemiológica”, detalló.

Por otro lado, dijo que también han aumentado las internaciones de pacientes críticos y apuntó que hasta el momento en Paraná suman cinco personas que están en unidades de cuidados intensivos. Eso se suma a un caso de un internado en Concordia, que es una persona con residencia en Santa Ana.

En relación a los casos más severos, dijo que la mayoría tienen factores de riesgo, el principal relacionado a la edad y otros casos graves de pacientes con otro tipo de comorbilidad.

Respecto a la característica de los casos de Paraná, apuntó que en tres de los que están graves, el nexo epidemiológico todavía se encuentra en investigación, “por lo tanto la situación en esta ciudad se ha complejizado en relación a las semanas anteriores”, comentó.

Detalló que en función lo que se venía evaluando desde hace 15 días, desde el inicio de la transmisión por conglomerado en la capital entrerriana, se realizó este lunes una reunión de gabinete en conjunto con las autoridades municipales del área metropolitana de Paraná, “para analizar esta situación epidemiológica y se van a ir evaluando las medidas a tomar al respecto”.

Se refirió a los posibles casos de circulación comunitaria en la ciudad de Paraná y aseguró que «en esto hemos venido trabajando en estos días Nación».

En este sentido indicó que en la fecha se elevará el informe epidemiológico a la Dirección Nacional de Epidemiología y que se irá evaluando cómo se vienen comportando los distintos casos y los casos graves que se están también presentando. “De estas reuniones e informes se va a ir definiendo la situación epidemiológica de la ciudad principalmente», acotó.

Por los barrios

En otro orden, Garcilazo se refirió a la importancia de los operativos de detección de casos realizados en barrios de Paraná y apuntó que se pudo establecer que los nexos de esos casos están relacionados al conglomerado.

Agregó que se continúa trabajando ahora en otros barrios, sobre todo en los lugares donde se han detectado casos que continúan en investigación y que no se ha encontrado el nexo por lo menos familiar, o algún otro nexo relacionado con el entorno del paciente. “En esos lugares también se van a implementar esta estrategia para la búsqueda activa de casos sospechosos», confirmó.

No a las aulas

Por otro lado, consultado sobre si la ciudad de Paraná y el área metropolitana están en condiciones sanitarias para establecer el retorno de las clases presenciales, Garcilazo, precisó: «Si las clases presenciales deberían comenzar hoy, las condiciones no estarían dadas. Igualmente, la situación epidemiológica es dinámica, ya vimos lo que pasó por ejemplo en Colón, Islas del Ibicuy, ciudades en las cuales hubo transmisión local y al cabo de un tiempo se pudo controlar. Por lo tanto no, podemos prever cual va a ser la situación epidemiológica en agosto en relación a esto. Lo que sí podemos plantear es la situación epidemiológica hoy y cuáles serían las condiciones para volver hoy, y hoy no estarían dadas las condiciones”, completó el director general de Epidemiología.