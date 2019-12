Print This Post

Críticos por el compás de espera acordado con el gobierno nacional, más de un centenar de productores agropecuarios de Gualeguaychú instaron a reunirse en asamblea, a la vera del kilómetro 53, y definir un plan de lucha. Piden a la Mesa de Enlace Nacional que baje a la ruta 14.

Pese a la intensa lluvia e esta tarde, productores agropecuarios del departamento Gualeguaychú concurrieron a la convocatoria lanzada desde Federación Agraria y a la que adhirió la Sociedad Rural local. Pasadas las 19, comenzaron a reunirse bajo el reparo de la estructura de aquella estación de servicio que también apareció en las postales del 2008, cuando el sector agropecuario se plantó en el kilómetro 53 de la ruta 14, para resistir la resolución 125 que impulsó el primer gobierno de Cristina Fernández.

«Están deteniendo nuestro progreso. No se trata de números somos muchas las familias afectadas», comenzaron a vociferar los productores ante los medios de comunicación presentes. «Ya no tenemos la soja a 600 pesos y vivir es más caro. Que ellos den el ejemplo bajando sueldos, sacándole a la minería o al juego», reclamaron al flamante gobierno que comenzó desatando el primer conflicto de su gestión con un sector que siempre se mantuvo reticente a su propuesta.

«Estamos hartos que siempre sea el productor agropecuario el que le ponga el pecho a las balas. Tenemos que decirle que no a estas medidas y estar atentos a la ley de superpoderes que quieren tratar en el congreso el próximo 18 de diciembre; ni siquiera la oposición sabe de qué se trata, quieren sacar una normativa entre gallos y medianoche, que aumente un 15 por ciento las retenciones para trigo y maíz y en un 35 por ciento para soja», aseguró Matias Martearena, referente de Federación Agraria en la provincia.

«Ya no nos pueden sacar más plata de la que nos sacan: en ingresos brutos, inmobiliarios, ganancias, y otros impuestos; la mayoría de los productores somos de clase media, pero el gobierno inició una vez más una campaña de demonización para enfrentarnos con la sociedad. Entendemos que el diálogo es el único camino que nos puede llevar a tomar buenas decisiones, pero también tenemos la necesidad de plantarnos ante tanta arbitrariedad», cerró antes que se abriera el intercambio de opiniones entre los presentes.

«El gobierno arrancó mal porque sacaron este tipo de medidas inconsultas, sin apostar al diálogo y al consenso, esto recién está empezando, van a ir por más, y cuando llegue el momento de renegociar la deuda externa va a ser el campo el que termine pagando los platos rotos, por eso después de 11 años estamos nuevamente en la ruta para no dejarnos pasar por arriba, vamos a reaccionar en la medida que nos agredan como sector, respetando a la sociedad, respetando las leyes, pero marcando nuestro descontento», señaló otro de los dirigentes de la asamblea, en este caso de Sociedad Rural Gualeguaychú.

«Esta convocatoria es para expresarnos libremente, para analizar como seguir, nuestros dirigentes nacionales estuvieron reunidos con el el ministro de agricultura hace pocas horas, y marcaron su posición, pero creo que ellos también están esperando para actuar en consecuencia a lo que digamos desde las bases», agregaron.

Qué decidió la asamblea

«Se terminó decidiendo que el miércoles próximo se hará una nueva asamblea, esperando a que la iniciativa se replique en otros lugares y se pueda nacionalizar el reclamo, manteniéndonos en alerta para demostrarle al gobierno que no vamos a permitir que con los superpoderes aumenten las retenciones porque el productor no puede pagar más de lo que paga y que no se puede hacer de esto un mayor retroceso en materia impositiva», explicó aMartearena.

Consultado sobre por qué salen a protestar ahora y no lo hicieron con Macri cuando volvió a instaurar las retenciones, argumentó: «Porque las condiciones eran totalmente distintas. El gobierno de Macri propuso un momento de quita de retenciones, al margen que el contexto internacional no es el mismo ahora que el que era entonces, tampoco los índices inflacionarios. Concretamente hoy, de lo que se produce, el 60 por ciento se va en impuestos, sumarle a eso un 30 por ciento más con el aumento de las retenciones, dejarían afuera a muchísimos productores para hacer un negocio de unos pocos. Esperemos que la Mesa de Enlace responda a los productores de base sino los dirigentes sabrán pagar el costo».

Fuente: R2820