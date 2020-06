Piden al Gobierno provincial una ayuda excepcional para trabajadores municipales

Connect on Linked in

La Federación Entrerriana de Sindicatos de Trabajadores Municipales (Festram), solicitó al gobernador Gustavo Bordet “una ayuda para los trabajadores en general”. En Entre Ríos “muchos municipios están pagando sueldo por debajo de la línea de la pobreza e, incluso, por debajo de la línea de la indigencia”, indicaron a AIM desde el gremio.

Los municipios de la provincia están viviendo momentos realmente acuciantes en lo económico ante la baja de recursos coparticipables y locales por la pandemia y su consiguiente cuarentena. Este difícil escenario hizo que en algunos municipios “se tomaron previsiones importantes que no afectaron al trabajador municipal pero en otros casos se recurre, como toda medida de ahorro, al ajuste del sueldo de los empleados municipales como lo es San Gustavo y La Paz, por ejemplo”.

“Pero aún fuera de estos dos extremos (municipios previsores y otros ajustadores compulsivos de los sueldos municipales) existe un amplio abanico de situaciones en los municipios por lo que interesamos al gobernador por una ayuda para los trabajadores en general”, indicaron en la misiva que se entregó al primer mandatario entrerriano.

“El tipo de ayuda dependerá en cada caso y en cada lugar, pero siempre con una clara premisa que es la solidaridad con los más necesitados”, remarcaron desde la Federación, quienes develaron que “en la cadena de sueldos de nuestra provincia muchos municipios, de acuerdo a nuestra información, están pagando sueldo por debajo de la línea de la pobreza, e incluso, nos animamos a afirmar que varios lo hacen por debajo de la línea de la indigencia”.

“Este solo dato nos obliga a ponernos a trabajar en buscar soluciones para estos compañeros y sabemos que desde su gobierno coincidirán con nuestros objetivos solidarios”, dijeron desde el gremio a esta Agencia y contaron que “hay ollas populares en Gualeguay, y ayudas esporádicas de alimentos en Concordia, C. del Uruguay, Basavilbaso, Gualeguaychú”.

Trabajadores en la pandemia

Por otro lado, desde Festram lamentaron que la ayuda nacional al personal de salud “no llegó a nuestros compañeros que están, tanto como los compañeros provinciales y nacionales, al frente de la pandemia en los centros y salitas de salud municipales a lo largo y a lo ancho de la Provincia y no han recibido ninguna ayuda extra”.

“Nos lamentamos porque los ‘otros héroes’ de esta pandemia: recolectores de residuos, servicios de corte de pasto y juntada de ramas (lucha contra el dengue), agua potable, cloaca, cementerio, etc, etc. no son ni siquiera visualizados como responsables de esta tareas que se consideran esenciales pero no para el pago de estos emolumentos extraordinarios”, indicaron.