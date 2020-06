Piden medidas para prevenir posibles hechos vandálicos en campos entrerrianos.

Print This Post

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR) repudió los violentos hechos ocurridos en las últimas semanas en campos de Santa Fe, Córdoba y Buenos Aires, y solicitó al Gobierno provincial que “tome las medidas necesarias para que estos vandálicos incidentes no ocurran en nuestro territorio”. Por otra parte, cuestionaron “la actitud confiscatoria” que hay en la provincia y el avance en la concentración de poder que se busca generar en el país.

En las últimas semanas se han registrado varios actos de vandalismo (como roturas de silobolsas) en diferentes establecimientos agropecuarios del país, lo cual ha generado preocupación, impotencia y enojo en el sector rural.

En este marco, desde el radicalismo entrerriano solicitaron al Gobierno provincial que tomen las medidas que sean pertinentes con el fin de evitar posibles hechos vandálicos en campos de la provincia.

Por otra parte, la UCR expresó su preocupación por “el hostigamiento de la AFIP, que intima a los pequeños y medianos productores agropecuarios a informar los resultados de la campaña gruesa 2019/20 que ya fueron presentados oportunamente mediante el Sistema de Información Simplificada Agrícola”.

También hicieron foco en “la inactividad crediticia para con el sector agropecuario por parte del Banco de Entre Ríos y del Banco de la Nación Argentina” y salieron al cruce de “las normas enviadas por el Banco Central de la República Argentina por el cual las entidades financieras no podrán otorgar créditos a los productores que mantengan un acopio de su producción de trigo y/o soja por un valor superior al cinco por ciento de su capacidad de cosecha anual”.

“Actitud confiscatoria del Gobierno provincial”

También rechazaron “la actitud confiscatoria y la voracidad fiscal del Gobierno provincial por el aumento tramposo al avalúo fiscal de los Impuestos Inmobiliarios que, por su inequidad, hace que haya incrementos de hasta el 70 por ciento”.

“Muchos productores deberán afrontar un aumento que está muy por encima de la inflación sin tener en cuenta la lapidaria campaña 2019/20, cuyos rindes de producción han estado por debajo de los promedios históricos”, manifestaron.

Por otra parte, “desde el punto de vista Institucional, la actividad agropecuaria y la sociedad toda corre serios peligros”, advirtieron desde el centenario partido.

Y añadieron: “Tenemos un Gobernador que no habla, no opina, no informa y, a nivel nacional, se hacen permanentes anuncios como que ‘que el Estado pase a ser parte de las empresas que reciban ayuda’, ‘El Impuesto a la Riqueza que dicen que recaerá sólo sobre grandes fortunas, sin especificar para qué“’; ‘El plan Marshall Criollo, que avanza sobre la propiedad de la tierra sin precisar cuáles serían’”.

“El presidente Fernández los minimiza, para luego hacer hablar a sus funcionarios avalándolos. De lograr algunos de estos anuncios, los facultarían a avasallar las libertades colectivas e individuales de los ciudadanos de la Nación”, aseguraron.

“Todas estas preocupaciones y situaciones solo nos hacen suponer un desmedido avance en la concentración de poder para eludir cualquier tipo de control institucional y poner en duda la vigencia de la Constitución, el respeto por las libertades y la moral administrativa”, sostuvieron.

“Esto no contribuye a la necesaria estabilidad que requiere cualquier actividad, entre ellas, la agropecuaria, que tiene y tendrá un rol esencial en la recuperación de nuestra provincia y país, en un mundo que requiere cada vez más alimentos”, señalaron desde el Comité Provincial de la UCR.

La ineficiencia de Vialidad

Por otra parte, desde el Comité Provincial de la UCR cuestionaron “la desastrosa situación de los caminos, que encarecen y dificultan los procesos productivos”.

“Mientras que la producción agropecuaria se ha quintuplicado, tenemos una Dirección Provincial de Vialidad absolutamente ineficiente y alejada de sus funciones, sin planificación, sin plan estratégico de infraestructura y un deteriorado parque de maquinarias”, sostuvieron.

“La provincia tiene 29.000 km. de rutas y caminos, 22.000 km. no tienen ni pavimento, ni mejoras y están absolutamente descuidados”, agregaron.