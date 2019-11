Piden revisar la solicitud de becas on line por los problemas de conectividad en el departamento Islas

Connect on Linked in

Este miércoles se conoció que el Instituto Autárquico Becario Provincial suscribió un convenio con el Consejo General de Educación para facilitar la realización del trámite de la solicitud de becas por internet. La carga de los pedidos que se implementará desde diciembre para el secundario y en marzo de 2020 rara el nivel superior. Pero por las dificultades en el acceso a internet, Nazarena Tajes de la Asociación Gremial del Magisterio consideró que debería replantearse la medida para asegurar la inclusión de los gurises, dijo a AIM.

El convenio del Becario y el CGE contempla la creación de 20 terminales de autogestión las cuales serán ejecutadas por las escuelas de educación técnico profesional de la provincia, y puestas en marcha en las mismas. Sobre esta propuesta, pensada para los estudiantes entrerrianos que no tengan la posibilidad de acceder a un dispositivo, puedan realizar el trámite online de la beca, Tajes de Agmer, planteó a esta Agencia que por un lado es positivo “que se pueda canalizar la situación por las escuelas técnicas; en realidad tendrían que ser todas las instituciones. Pero la particularidad del Departamento Islas tiene que a veces no tenemos internet. No hay conectividad en la zona. Otra particularidad es que para muchos padres, tutores y los propios gurises no les es fácil. Entonces más allá de este convenio nos pone a repensar. Desde mi lugar de docente que trabaja y conoce la zona, la posibilidad que saquen esta información para asignarle a nuestros alumnos su beca a través del sistema Sage (Sistemas de Administración de la Gestión Educativa) que en un apartado las instituciones educativas debemos cargar a los alumnos. Están todos los datos de los gurises y los padres. Si bien tienen especificado el domicilio, tal vez le faltaría la cantidad de kilómetros que es lo que se toma en cuenta para pagar a los transportistas”, repasó.

La dirigente gremial y docente de Islas, reiteró que el avance tecnológico es bueno, “pero uno tiene que ser penado en la zona, en el territorio y ahí uno ve las dificultades. Creo que es una cuestión de organizarnos para poder avanzar y poder registrar a nuestros gurises. Lo preocupantes es que a veces las políticas que establece el Becario, implementarlos en los territorios se complica. Entre todos tenemos que garantizar la accesibilidad de la educación del departamento Islas. Y por eso de Islas se presenta la dificultad de la conectividad. Es cuestión de sentarse, organizar, charlar y ver las distintas vías para agilizar estos trámites. Creo que tanto este convenio como la posibilidad de extraer la información del Sage agilizaría la posibilidad de que en diciembre extraer la información a los gurises para que el año que viene, en el ciclo lectivo 2020 tengan el servicio de transporte en tiempo y forma”, apuntó como propuesta superadora.