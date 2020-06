Piden subir el mínimo de jubilaciones a 30.000 pesos hasta el fin de la cuarentena

Print This Post

El defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, envió una carta al Poder Ejecutivo nacional para reclamar un aumento extraordinario del haber mínimo de las jubilaciones y llevarlo a 30.000 pesos, casi el doble de su valor actual (16.864 pesos), a fin de ayudar al principal grupo de riesgo frente a la pandemia por coronavirus.

La solicitud, que fue dirigida al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, plantea que la ayuda extra se mantenga durante el tiempo que dure la cuarentena.

«Ante el nuevo anuncio de endurecimiento de la cuarentena y a fin de garantizar la salud y la propia vida de los adultos mayores, principales afectados por la Pandemia, el Poder Ejecutivo Nacional deberá proveer durante todo el tiempo que se extienda el estado de excepción una ayuda extraordinaria equivalente a una suma que lleve los haberes de jubilados, pensionados a un mínimo de $30.000», señaló Semino.

Con tono crítico, el defensor continuó: «La salud no se garantiza con miedo y fuerzas de seguridad. Se requiere realismo y razonamiento. Los adultos mayores o quienes los ayudan trabajan en tareas no registradas, changas, para poder subsistir. Si no existe el auxilio requerido la desesperación los va a llevar a violarla y arriesgarse para sobrevivir».

El objetivo de la Defensoría de la Tercera Edad es que los ingresos mínimos se acerquen a la canasta básica del jubilado. Según el organismo, un adulto mayor necesitó $45.000 en abril para cubrir sus necesidades básicas debido al aumento de los alimentos y el costo de vida en general.

A comienzos de año, el Gobierno otorgó un bono de 10.000 pesos y luego fijó por decreto un incremento del 9 por ciento en marzo y del 6,2 por ciento en junio, lo que implica porcentajes menores al 11,56 por ciento y al 10,59 por ciento que hubieran correspondido en esos períodos por la movilidad suspendida en diciembre. Ahora los próximos aumentos, que se aplicarán en septiembre y diciembre, también serán establecidos por el Poder Ejecutivo.

En su momento, Semino había advertido que los jubilados y pensionados «pierden 5 puntos en esta instancia que se suman a los otros 5 puntos que se perdieron en la instancia anterior». Y concluyó: «Se rompió el criterio de equidad y proporcionalidad».