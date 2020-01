Por la condena a Varisco, la concejal Acevedo salió al cruce de Benedetti

Print This Post

La vicepresidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, Claudia Acevedo fustigó en duros términos al diputado nacional, Atilio Benedettil e ironizó sobre sus intenciones políticas, tras las declaraciones en las que el legislador pidió al radicalismo tome medidas luego de que el ex intendente de Paraná Sergio Varisco fuese condenado.

En relación a lo manifestado por el diputado nacional Atilio Benedetti sobre Varisco y la intervención del partido, la dirigente paranaense, Claudia Acevedo señalo: “Debería ser congruente con lo que él mismo manifiesta al sostener, tal como es, que la sentencia no está firme pero además tiene varias instancias previas antes de que se confirme o no el fallo del tribunal, por lo que clara y razonablemente no sería legítimo ni correspondería que el partido tomara alguna medida que sería improcedente y violaría principios elementales sustentados precisamente en los pilares fundamentales de la ideología de la UCR, entre ellos el respeto a nuestra Constitución Nacional”.

Luego sostuvo: «Me niego a creer que le haya aflorado un atisbo de sus más bajas cualidades dirigenciales y humanas. Prefiero creer que el diputado Benedetti ha tenido un apresuramiento expresivo en la requisitoria periodística y no un vil oportunismo tentado por la ocasión”, razonó la concejala.

Y agregó: «De más está decir que cualquier persona común, como ha ocurrido con muchísimas de ellas, contrariamente a lo que hizo este dirigente, se solidarizaría en cuanto a la persona de Varisco, independientemente de otras apreciaciones políticas que pudieran hacerse”.

“Asegurar que lo ocurrido es una causa de ‘los políticos’ es no entender el devenir de los acontecimientos y el ‘porqué’ se llega a esta situación, es entender la política desde una mirada empresarial o bien aprovechar solapadamente la oportunidad vociferando frases y clisé vacíos solo para la tribuna con la intención de sacar algún miserable rédito que jamás pudo obtener legítimamente por decisión ciudadana”, espetó Acevedo.

“Ojalá comprendiera el señor Benedetti cuánto va más allá todo este infierno del que Varisco es una víctima, cuyo único mal ha sido ser notoriamente honesto y ganarse la confianza popular a través de la palabra del voto, elecciones mediante”, agregó.

La concejala radical concluyó: “Aunque las dudas me asalten, señor Benedetti , prefiero creer lo mejor de sus intenciones en las declaraciones por eso quiero quedarme con que éstas, fueron solo desafortunadas en un contexto que no corresponde y con la persona equivocada, quien fuera democráticamente dos veces intendente de la ciudad y que ha honrado los cargos públicos que supo ocupar a lo largo de su extensa y fructífera carrera política, dándole prestigio y los años de su vida a la Unión Cívica Radical”.