Con hortalizas nos referimos, en general, a las plantas cultivadas. Son las verduras y las legumbres, que son las semillas de algunas hortalizas. No se incluyen en este término ni la fruta ni los cereales.

Entre otros beneficios para la salud de estos alimentos, está el aporte de minerales. Las hortalizas los absorben de la tierra, los sintetizan y los transforman en formatos compatibles para nuestro organismo. De otra manera, el cuerpo humano no podría asimilar los minerales, tal y como se encuentran en la tierra, y que son vitales para su buen funcionamiento.

Sin embargo, encontramos que este aporte de minerales de las hortalizas es menor que hace 50 años. La tierra contiene una cantidad de minerales que no puede renovar por sí sola. A lo largo de todos estos años de cultivos, las hortalizas han ido absorbiéndolos. Debido a ello, cada vez es menor la cantidad en el terreno. Además, debes saber que los cultivos son cada día más intensivos.

La reposición de los minerales a la tierra se ha hecho mediante la aportación de abonos. Estos abonos contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Pero el resto de minerales no se reponen. Llevamos décadas reponiendo con este tipo de abono que solo atiende a estos tres minerales. Así, se ha disminuido en la tierra el resto de minerales que no se reponen. Debido a esto las hortalizas no contienen el aporte mineral de hace 50 años, pues no los encuentran en la tierra en la que se están cultivando.

Qué ocurre con la disminución de los minerales en la tierra

Con estos tres minerales en los abonos, las hortalizas contienen lo que se llaman los macronutrientes, que aportan a nuestro organismo energía.

Sin embargo, también son necesarios los minerales que constituyen los micronutrientes, junto con las vitaminas, que no se han repuesto a lo largo de muchos años. Aunque en la actualidad se estudian los abonos, en función de cada tipo de terreno, todavía se aplica muy poco.

Por esto, aunque en la agricultura se emplean abonos y las hortalizas crecen bien, contienen menos cantidad de micronutrientes que hace 50 años. Debes considerar que estos micronutrientes son los que aseguran el buen funcionamiento del organismo.

Como consecuencia de esta necesidad que ya no tenemos a través de las hortalizas, han aparecido quienes defienden la ingesta de agua de mar. ¿Sabías que contiene los minerales que forman parte de los micronutrientes? Y, según descubrió René Quinton en el siglo XIX, en proporciones similares a las contenidas en el cuerpo humano de forma natural. Pero esto es otro tema.

En cuanto a las hortalizas, ahora sabemos que contienen menos nutrientes debido al agotamiento de minerales presentes en la tierra, en cultivos continuos sin una reposición equilibrada de los mismos mediante los abonos.