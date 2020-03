Preocupa el impacto económico de la pandemia en las arcas de la Provincia

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El gobernador Gustavo Bordet brindó este viernes una nueva conferencia de prensa virtual para actualizar la información epidemiológica de la provincia y dar cuenta de las acciones que lleva adelante el gobierno ante la pandemia del coronavirus.

El mandatario se refirió a las inevitables consecuencias económicas que generará el Covid 19 y reiteró que el gobierno acompañará con medidas para morigerar la problemática sobre todo en los sectores más afectados, tanto de la economía formal como no formal, y apuntó que la pandemia también tendrá “un efecto brutal” en las arcas de la provincia.

“Las medidas han provocado que mucha gente no pueda ir a trabajar y para esto hay distintas alternativas que actúan como atenuantes, en algunos casos para quienes están dentro de la economía informal, es decir quienes realizan changas, quienes tienen tipos de actividades no registradas, se estableció poder llegar rápidamente con aportes de hasta 10 mil pesos que abarca diferentes grupos, incluso personal de servicio doméstico que no está registrado también y que estaremos dando a conocer todos los instructivos para que puedan anotarse».

El mandatario indicó que, «respecto de lo que es la economía formal, que nos preocupa y mucho porque es el motor del desarrollo y del crecimiento, estamos viendo cómo avanza esta situación y de qué manera logramos estímulos y elementos paliativos para poder generar que no haya despidos y que se pueda sostener el nivel de actividad una vez superadas las medidas de aislamiento y de cuarentena».

Señaló que «al trabajo lo realizamos coordinado con el gobierno nacional y con los gobiernos municipales, para que las medidas que tomamos tengan una fortaleza; si tomamos medidas aisladas el impacto es menor. Ahora, si tomamos una medida en conjunto Nación, provincia y municipios, tendrá muchos más efectos».

Por otro lado, el mandatario advirtió que esta situación «ha repercutido de manera brutal en las finanzas provinciales, donde la caída de la recaudación ha sido considerable respecto a las expectativas que teníamos; entonces, entre todos tenemos que tomar conciencia de la situación y poder extremar nuestro ingenio, nuestras fortalezas, para poder superar los obstáculos que se nos presentan».

Sin embargo, dejó en claro que «a pesar de las dificultades que existen en el aspecto económico, para nosotros lo prioritario es la salud de las personas; no nos sirve de nada tener una población económicamente activa, que funcione, cuando hay otra población que está enferma y sobre todos si esa población son nuestros adultos mayores y están enfermos con riesgos de sus vidas».

«Esto es lo prioritario y estamos trabajando, pero quiero llevarles la tranquilidad a todos los entrerrianos de que estamos abarcando todos los aspectos de esta pandemia. Lo central, que son las medidas sanitarias, pero también los efectos colaterales que la misma tiene y a todos los sectores donde estos efectos colaterales están produciendo perjuicios», subrayó.

Y agregó: «Por eso, entrerrianos y entrerrianas seguiremos trabajando con el compromiso, con la responsabilidad y con el equipo que acompaña íntegramente, en todo sentido». Asimismo, agradeció especialmente «a todos los intendentes porque están al frente en sus municipios llevando adelante todos los controles sanitarios, sociales y policiales para cumplir estrictamente con las normas de seguridad».

Estado de situación

Indicó que esta semana se han tomado diferentes medidas para afianzar y sostener la prevención que eviten el contagio en forma masiva en la provincia y explicó que los casos que se han presentado esta semana son todos que tienen antecedentes de viaje al exterior o de contacto con viajeros al extranjero. «No hemos tenido todavía contacto de trasmisión comunitario, es decir autóctono, pero estamos reforzando todas las medidas y estamos trabajando atentamente en caso de que esta situación se produzca”.

En este sentido, dijo que también visitó los laboratorios entrerrianos “con quienes convenido la producción de alcohol en gel que escaseaba y estaba con altos precios en el mercado local. Ya recibimos la primera partida y la estamos distribuyendo en primer lugar a quienes están al frente del combate de la pandemia y después a los efectores de salud de la provincia tanto privados como públicos, y a quienes están trabajando en primera línea como fuerzas policiales, cocineras en comedores, quienes están expuestos al contagio». Aclaró, que luego se hará en forma más masiva. Agregó, que también «hemos encargado y están produciendo paracetamol para poder llegar de forma masiva a todo nuestro sistema sanitario provincial».

Escenario de la cuarentena total

En otro orden de cosas, apuntó que dio las instrucciones precisas al jefe de la Policía de la provincia para intensifique los controles en los accesos a la provincia. “Los estamos haciendo con mucha rigurosidad en el Túnel Subfluvial, en el puente Rosario Victoria, en el cruce de Zárate Brazo Largo y desde hoy también en el norte de la provincia, en la ruta 14 en el paso Mocoretá Chajarí», apuntó.

El mandatario dijo que las medidas se toman «siempre respetando salvaguardando los derechos constitucionales, pero solamente podrán circular aquellas personas que estas exceptuadas en el decreto presidencial. Es decir, quienes van a trabajar y acreditan que efectivamente tienen un trabajo al cual acudir y, por otro lado, todo lo que significa transporte de cadenas alimenticias para no generar desabastecimiento en las góndolas».

Por su parte, el director de Epidemiología, Diego Garcilazo, detalló que en la víspera «se notificaron durante la noche al Sistema Nacional de Vigilancia en Salud cuatro casos de pacientes con residencia en nuestra provincia, tres de los cuales están en la provincia y uno de ellos tiene la particularidad de que es una persona que tiene el antecedente de viaje a Chaco, lugar donde se le realizó el diagnóstico y seguimiento, pero es ciudadano de nuestra provincia».

Precisó que «de estos cuatro casos dos tienen antecedentes de viaje al exterior, y uno se está haciendo la investigación hacia un contacto estrecho de la paciente. En total llevamos 11 casos, uno de los cuales ya está curado; la mayoría han sido pacientes que han tenido buena evolución, son cuadros leves; dos han requerido y están en este momento en internación, un paciente internado en Paraná y otro en Villaguay.

Garcilazo informó que se está realizando una capacitación sobre el tratamiento y el abordaje de los pacientes críticos, además de las medidas de bioseguridad, con más de 100 profesionales de nuestra provincia. «Se está llevando a cabo en este momento por reconocidos profesionales de nuestra provincia y por videoconferencia. Lo están llevando a cabo los doctores Guillermo Grieve y Ana Bejarano», precisó.