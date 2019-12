Preocupa la bajante inédita del río

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Desde el 19 de junio de este año, cuando alcanzó una marca de 4,57 metros en el puerto local, el nivel del río ha tendido al marcado descenso. Ahora ingresando ya a plena estación estival se registra una altura por demás baja para la temporada: 1,28 metros. La situación ha obligado a Prefectura Naval Argentina a recomendar no habilitar los balnearios de la ciudad e intensificar los operativos en el agua, según se informó a AIM.

En las últimas horas el río Paraná frente a la capital provincial descendió dos centímetros en relación a la marca del ayer, según las mediciones de Centro De Informaciones Meteorológicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es un descenso significativo para esta época del año, cuando se aguardaba que en diciembre ya comenzara a revertirse la tendencia a la baja, e incluso que creciera 10 centímetros, informaron a esta Agencia desde la Prefectura Naval con sede en la ciudad. Asimismo, se observa que desde río arriba no escurre con un significativo ascenso del nivel del agua. De todos modos, el pronóstico del Instituto Nacional del Agua es que para el 24 de diciembre pueda recuperar algo de cuerpo y llegar a los 1,40 metros, que sigue siendo bajo.

Es por estas razones que ya a fines de noviembre, responsables de los guardacostas emitieron un comunicado donde recomendaban a las autoridades municipales no habilitar las playas. “En vista la bajante que experimenta el rio Paraná y habiendo tomado contacto con las autoridades municipales, es importante destacar que, de mantener la tendencia, no serán habilitados los balnearios públicos Thompson, Municipal y Bajada Grande, ya que no cuentan con la infraestructura, y en algunos casos quedando a escasos metros de la barrana, que posee una profundidad que oscila entro los 6 a 8 metros. Así mismo, será exhibida cartelería con las indicaciones correspondientes a cada caso”, se detalló.

Pero las condiciones de nivel no mejoraron como se previa para este mes, es por eso que se descuenta que este alerta se mantendrá. Prefectura Naval Paraná también anunció la intensificación de los patrullajes a partir de diciembre. “Ésta dependencia adoptará un operativo de seguridad en jurisdicción propia, que abarca geográficamente desde el Km. 570, (Inmediaciones Paraje La Jaula) y Km. 676 (Puerto Piragua), ambas márgenes del Río Paraná, extendiéndose hasta el mes de Abril del año 2020”. El mismo, precisó, “consiste en reforzar la actividad, incrementando los patrullajes con mayor número de medios y personal, con la finalidad de dar respuesta preventiva al aumento de la actividad recreativa y de placer en playas, balnearios y costas del río Paraná”. Los detalles de los resultados hasta el momento se aguardan, ya que señalaron que sólo el jefe de esta oficina puede brindarlos. Al no ser hallado en su lugar de trabajo y sin dejar alguien a cargo, se desconoce, según se ha precisado en reiteradas oportunidades de consulta.