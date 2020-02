Preocupa los niveles de arsénico en el agua potable del interior de Entre Ríos.

Connect on Linked in

En los pueblos del interior de Entre Ríos, sobre todo en el departamento Paraná, “preocupa la calidad del agua, sobre todo por arsénico y plagucidas”, indicó a AIM la presidenta del Foro Ecologista de Paraná, Lucía Ibarra Bouzada. Este mes se realizará un encuentro regional por el agua potable, específicamente por la presencia de arsénico.

Distintas personas han realizado pedidos de informe a las comunas sobre la calidad del agua potable, pero en muchos casos no hubo respuestas. Ante el silencio de las autoridades, muchos particulares comenzaron a hacer los análisis y los resultados encendieron las alarma. “Es que los niveles están al límite y, en algunos casos, excedidos de lo permitido por la provincia que tiene una escala desactualizada (ya que autoriza un nivel de 0,05 miligramos por litro de agua cuando el valor sugerido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) es de 0,01 miligramos por litro de agua)”, contó a esta Agencia Ibarra Bouzada. “Desde el Foro Ecologista se ha reclamado la actualización del Decreto N°2235/02 el cual regula la calidad del agua de consumo humano en Entre Ríos. Hay contaminantes que no se analizan y no sabemos qué estamos consumiendo, como por ejemplo agrotóxicos; siendo que somos una provincia donde la principal actividad es la agroindustrial donde se liberan al ambiente miles de litros de ellos, no pueden no ser analizadas estas sustancias. Estudios recientes en anfibios indican que cuando el arsénico se une al glifosato su efecto se potencia, por lo tanto nos preocupa el efecto que pueda estar teniendo en las personas, siendo que están dadas las condiciones para que ambas sustancias estén presentes”.

Precisamente, “hubo localidades que se abastecen de agua de pozo (María Grande, Colonia Avigdor, Hasenkamp, entre otros) en las que se los niveles oscilaron entre los 0,05 y 0,08 miligramos por litro de presencia de arsénico en el agua potable”, detalló.

En Argentina “hay muchos lugares donde el arsénico se considera un contaminante natural; hace muchos años los plaguicidas tenían arsénico, por lo que una de las hipótesis, es que en Entre Ríos por tener una gran actividad agroindustrial, ese arsénico pudo haber filtrado a las napas”, contó.

Ante ese escenario, lo que se solicita es que las autoridades realicen los estudios y traten el agua para reducir los niveles de este elemento químico, ya que es uno de los más toxicos elementos que pueden ser encontrados. Debido a sus efectos tóxicos, los enlaces de arsénico inorgánico ocurren en la tierra naturalmente en pequeñas cantidades. Los humanos pueden ser expuestos al arsénico a través de la comida, agua y aire.

El mayor problema es la exposición crónica de este contaminante, es decir, a lo largo de meses-años. La exposición al arsénico inorgánico puede causar Hidroarsenicismo Crónico Regional Endémico (Hacer), entre otras patologías como irritación del estómago e intestinos, disminución en la producción de glóbulos rojos y blancos, cambios en la piel, e irritación de los pulmones. Es sugerido que la toma de significantes cantidades de Arsénico inorgánico puede intensificar las posibilidades de desarrollar cáncer, especialmente las posibilidades de desarrollo de cáncer de piel, pulmón, hígado, linfa.

Ante la preocupación se realizará el encuentro regional de los pueblos por el agua. La jornada será el de febrero en Avigdor, confirmó Ibarra Bouzada.

La jornada, “será para informar sobre la importancia de hacer las mediciones de arsénico y tratar el agua que consumimos para evitar que la población enferme”.