Presentarán un amparo por despidos de personas trans en la Municipalidad

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Seis integrantes del colectivo trava trans que fueron desvinculados laboralmente del municipio efectuarán este 28 de noviembre una presentación ante la Justicia. Consideran que la acción representa un retroceso en el proceso de inclusión iniciado y confirmado con la ordenanza del cupo de trabajo. Solicitan la reincorporación “baajo el principio de no regresividad y progresividad de los DD.HH.” sostuvo a AIM una de las pro de los promotores de la iniciativa.

Este jueves en los Tribunales de Paraná se hará una presentación por la caída de seis contratos de travestis y trans en la comuna. La demanda apunta a que se vulneró el derecho a la inclusión laboral y un proceso de reparación que fue confirmado por ordenanza, comentó a esta Agencia Vanesa, una de las damnificadas.

El reclamo es por seis personas del colectivo trava trans que trabajaban en el Consejo Consultivo de Diversidad Sexual de Paraná y que realizaron un sondeo sobre las condiciones de esta población en la ciudad.

Ante el conflicto, los despedidos buscaron una instancia de mediación en la Defensoría del Pueblo y ante el Inadi. “No recibimos respuestas y después de forma escrita argumentan que no nos van a reincorporar, porque no tienen medios y recursos para hacerlo por así decirlo, entonces surgió lo de presentar un amparo judicial, así que lo presentamos mañana jueves para ver si se resuelve de manera favorable y podemos reingresar. Fue un logro eso, un acto de reparación, de políticas públicas de inclusión y no una contratación política lo nuestro”, afirmó Vanesa.

“Creemos que el municipio retrocedió en todos estos avances en materia de inclusión porque hubo una contratación de seis personas trans, luego se dio una ordenanza que se aprobó por unanimidad por el Concejo Deliberante (el 27 de junio pasado) y es donde nosotras hacemos hincapié en lo que hace a la inclusión y reparación por parte del Estado municipal”.

Por su parte, Matías, que ha trabajado con el grupo de desvinculados recordó que “en 2016 se crea el Consejo Representativo de Diversidad Municipal. Ahí estábamos trabajando, con organismos nacionales y universidades de Entre Ríos. Se realizó un relevamiento de la población que tenía que estar en manos de este colectivo. Se las contrató. Se las capacitó, se hizo el relevamiento, se hizo la carga de datos y se efectuó el informe final. En febrero (de 2019) se las contrata como acción afirmativa, justamente una de las cosas que surge del relevamiento son las dificultades de acceso al empleo formal de las personas trans; y también es un reconocimiento al trabajo de estas personas”, sostuvo. “Creemos que el municipio retrocedió en todos estos avances en materia de inclusión porque hubo una contratación de seis personas trans, luego se dio una ordenanza que se aprobó por unanimidad por el HCD y es donde nosotras hacemos hincapié en lo que hace a la inclusión y reparación por parte del Estado municipal”, afirmó.

Antecedentes

Los demandantes hacen hincapié en el proceso que se trunca. “Es bien sabida la situación de precariedad, vulnerabilidad y falta de oportunidades para el acceso al empleo formal que sufrimos las personas travestis y trans. Hace muchos años que venimos luchando como colectivo para la inserción laboral y para que la prostitución no sea la única salida de subsistencia posible, y parecía que en Paraná lo estábamos logrando, que estábamos dando pasos concretos: primero con el relevamiento, luego con nuestra contratación y más recientemente con la sanción del ordenanza de Inclusión Integral y Acciones de Reparación que contempla, entre muchas otras cosas, la inclusión laboral y el cupo. Pero la situación actual nos vuelve a colocar en el lugar de siempre, desprotegidas y sin garantías, ya que nuestros contratos fueron dados de baja al igual que muchos otros contratos que son considerados ‘políticos’, pero vale la pena luchar para que se entienda que nuestras contrataciones se debieron a un proceso de trabajo en proyectos concretos y de una acción positiva que buscaba revertir la situación de vulneración de derechos en la que vivimos”, se indicó.

“Nosotras reclamamos inclusión laboral en su momento y lo seguimos haciendo, la respuesta del Estado fue nuestra contratación y después el cupo, no se puede ahora retroceder en esto”, concluyeron.