Presidenta, y así quiero que me llamen

Cristina Fernández de Kirchner hizo su debut este viernes como titular del Senado. Ni bien arrancó la sesión tomó la palabra el jefe del bloque del Frente de Todos, José Mayans, para proponer los días y horarios de las sesiones extraordinarias. “Presidente”, comenzó el formoseño, y fue parado en seco por la vicepresidenta. “Presidenta, perdón senador. Presidenta”, le dijo, lo que provocó risas cómplices del legislador.

Pero más tarde, Mayans volvió a llamarla “presidente” en varias oportunidades y CFK le recordó: “Presidenta, Mayans, presidenta…ta, ta, ta”. A lo que el formoseño le retrucó que la palabra presidente “no tiene sexo”. “No, no, eso lo dicen los machistas. No, no, de ninguna manera”, contestó molesta. Entonces, el formoseño acató el pedido y cerró: “Corrijo entonces, presidenta”.