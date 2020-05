Pronostican un viernes con vientos y ráfagas persistentes

Print This Post

La posible formación de un sistema de baja presión sobre el Uruguay hará que en la jornada de mañana se presenten vientos y ráfagas durante todo el día. Además, este fenómeno agudizará la sensación térmica de bajas temperaturas, pudo relevar AIM con el reporte del Departamento de Meteorología provincial.

Las bajas temperaturas comenzaron a instalarse en la región a partir del ingreso este jueves de “sistema frontal de aire muy fresco a frío” en la provincia durante el jueves y que en la jornada vino acompañado de algunas lluvias. Pero del pronóstico dado a conocer a esta Agencia por Defensa Civil de Entre Ríos, se destaca que la “probable la formación de un sistema de baja presión sobre la República Oriental del Uruguay durante el viernes”, gestará para nuestra zona vientos con ráfagas persistentes y sostenidos. En tanto para “la mañana del sábado estaría mejorando rápidamente en toda la provincia, pero aún podrían mantenerse vientos moderados y regulares del S y SO, y algunas ráfagas que especialmente afectarían al Este de la provincia”, se detalló, Es por esto que se recomendó “seguir con atención los informes, alertas y avisos que el Servicio Meteorológico Nacional pudiera emitir para esta situación meteorológica”.

Es así que los vientos moderados y regulares desde el Sur con ráfagas tornarán al viernes como un día de fresco a muy fresco, con baja sensación térmica. Esto se presentará así por lo nublado e inestable. Se pronostica que continuarán las “probables lluvias y tormentas dispersas” por la mañana y continuará por la tarde manteniéndose inestable con probables precipitaciones y tormentas dispersas. Estará ventoso, y podrían suceder ocasionalmente granizadas.

Respecto a la temperatura, el viento hará que mínima y la máxima tengan un leve descenso. En el primer caso oscilará entre los 10º y 12° C., con sensación térmicas de 6º a 8° C. La máxima, por su parte, estará entre los 12º y 15° C. y se pronostica una térmica de 11º a 12°.