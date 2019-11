Proponen cambiar pirotecnia por globos

Connect on Linked in

A menos de un mes de las Fiestas de Fin de Año, se renueva la discusión de siempre y la polémica. Muchos vecinos y sobre todo los amantes de los animales, quienes conviven con niños con autismo, mayores o personas enfermas, solicitan que no se use pirotecnia, para evitar que se asusten, la pasen mal, o en el caso de las mascotas que se escapen y se extravíen. Por ello, en las redes sociales arrancaron las campañas para que la gente celebre soltando globos de colores o globos aerostáticos al cielo, registró AIM.

En las redes sociales comenzaron a dar vueltas la iniciativa que tiene un gran consenso en algunos sectores, sobre todo los proteccionistas y amantes de las mascotas y los familiares de niños con autismo o personas enfermas.

La campaña apunta a que en estas Fiestas (Navidad y Año Nuevo), a las 12 de la noche, en vez de tirar pirotecnia, soltemos globos de colores; que cada uno de ellos lleve un mensaje que nos gustaría que reciba otra persona, y que el cielo se llene de globos, de mensajes, de colores. Otra opción son los globos aerostáticos que se elevan con fuego y son muy llamativos.

De esta manera evitaríamos que muchos sufran accidentes por el manejo de la pólvora. Los animales no sufrirían y, quizás, alguien que esté solo, se alegre de recibir tu mensaje.

En cuanto a lo que sufren los animales, los profesionales en la materia detallan que el uso de pirotecnia les genera taquicardia, temblores, falta de aire, náuseas, aturdimiento, pérdida de control, miedo y/o muerte. Los perros suelen sentir temor, por lo que huyen del lugar; así se pueden convertir en víctimas de accidentes o perderse de su lugar de pertenencia.

En tanto, para los humanos la cosa tampoco cambia ya que el uso de pirotecnia puede provocar severas lesiones en manos y vista.

Las lesiones más comunes por el uso de pirotecnia se producen en la vista y las manos. Desde quemaduras hasta amputaciones son las malas noticias de fin de año, por el uso de pirotecnia.

Por esto, se recomienda que los niños nunca deben manipular pirotecnia. La venta de artículos pirotécnicos de alto poder está prohibida a menores de edad; deben manejarse en lugares abiertos; no guardarla en los bolsillos; no arrojarla contra muros, cajas de luz, vehículos o materiales inflamables; debe mantenerse en el piso; nunca en las manos ni dentro de botellas o latas; cuando un producto no explota no debe tocarse aunque la mecha parezca apagada.

Los ojos, brazos y manos son los órganos más afectados por calor, fuego, chispas o explosión. Los petardos más poderosos suelen provocar destrucción de algún dedo y los fuegos artificiales quemaduras en la piel. Las explosiones producen mayor destrozo de tejidos y las quemaduras, lesionan la piel.

En algunas oportunidades, según las heridas producidas, puede haber riesgo de vida.

Además, los artefactos de pirotecnia pueden causar incendios, ya fuere en el lugar o a distancia.

Sensibilidad auditiva

Una de las características de este trastorno son los déficits sensoriales. La sensibilidad auditiva es una de las que se ve más alteradas. Al contrario de lo que muchos suponen, las personas con autismo perciben todo lo que sucede en el entorno.

Por esa razón, el tema de los ruidos es sumamente importante. Sus oídos son muy sensibles. Por eso, generalmente se tapan muy fuerte, tienen crisis de llanto, berrinches o hasta llegan a autolesionarse. Toman una posición agresiva para comunicar que los ruidos les molestan.

Por lo general, al llegar esta época del año, los padres toman medidas para proteger a sus hijos de la pirotecnia. Incluso hay familias que para las Fiestas se van al campo o a algún lugar alejado, ya que en una ciudad donde los sonidos molestos forman parte de la vida cotidiana, tratar de mitigarlos o de aislarse de ellos se convierte en un problema.

Quizás prohibir o erradicar el uso de la pirotecnia sea una empresa imposible por ahora, pero al menos la campaña sirve para concientizar a los argentinos. Es difícil cambiar las costumbres porque es la forma de festejar que tienen muchas personas, pero debemos tomar conciencia de que eso les hace daño a muchos.