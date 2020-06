Propuesta Solidaria advierte sobre falsos vendedores en nombre de la entidad

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Desde la Fundación Propuesta Solidaria informaron que “no tenemos gente en la calle vendiendo bolsas de residuos, ni otras cosas, como así tampoco pidiendo alimentos”. Explicaron que nadie está autorizado para esta labor y quienes quieran ayudar, deben comunicarse con los miembros de la entidad, constató AIM.

“Sabemos de gente que anda casa por casa utilizando nuestro nombre”, para pedir alimentos o vender bolsas de residuos”, dijeron desde la fundación y al respecto indicaron que “no tenemos gente en la calle” realizando esta labor.

Agregaron que “nadie está autorizado para hacerlo, porque nosotros no trabajamos de esa forma”. “Todo lo que hace la fundación se publica en la página de Facebook: Fundación Propuesta Solidaria. Si no está publicado, no somos nosotros”, aclararon.

La Fundación Propuesta Solidaria junta fondos para la realización de la labor que desarrolla en El Impenetrable, en Chaco, que consiste en llevar ayuda a la comunidad wichi del Paraje El Techat.

Además, recibe donaciones todo el año para luego armar módulos y llevarlos al Impenetrable.

Por ejemplo, los vecinos pueden colaborar acercando lo siguiente: harina, lentejas, grasa o aceite, yerba, sal, polenta, te en saquitos o lo que detallen desde la entidad.

Los elementos son para los chicos y sus familias que se encuentran en situación de extrema vulnerabilidad.

Con esta acción también se pretende buscar respeto por los pueblos originarios, afecto y solidaridad por estas personas que se encuentren en situación de desigualdad.