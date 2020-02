Connect on Linked in

Cuando inicias una relación con una persona no solo es importante que tengas en cuenta cuáles son tus expectativas respecto a esta historia. Una relación feliz está protagonizada por dos personas que tienen un proyecto común. Sin embargo, cuando te implicas a nivel afectivo con un hombre que no sabe lo que quiere, experimentas la inseguridad de la incertidumbre respecto a una historia que no sigue un guión previsible. Las palabras y las acciones de esa persona respecto a ti no muestran una coherencia sólida. Y es por ello que puedes deducir que ese hombre no sabe lo que quiere.

Los hechos de esa persona contradicen sus palabras en muchos momentos. Y las palabras no están alineadas con el mensaje transmitido a través de los actos. Tal vez no sea una valoración observable siempre y en todo momento, pero sí es algo que ocurre de forma frecuente cuando haces balance de la relación. Con este artículo esperamos poder ayudarte a saber qué hacer cuando un hombre no sabe lo que quiere.

Estos son algunos de los signos que puedes tener en cuenta para saber que un hombre no sabe lo que quiere:

La duda te acompaña. Sus dudas también te afectan a ti. Y aunque te has dado un tiempo para resolver esas dudas o incluso aunque tal vez has intentado normalizarlas, no se resuelven. Esta incertidumbre sigue ahí y cada vez pesa más en tu estado de ánimo. Cuando estás con un hombre no sabe lo que quiere, esta situación te confunde.

Cuanto más tiempo permaneces en este punto, más te alejas de tus expectativas si tu deseo es tener una relación seria con esta persona. En ese caso, experimentas el sufrimiento de dar más de lo que recibes de forma constante. A pesar de que te implicas con ilusión en esta historia, ese cambio definitivo no se produce, ya que la otra persona no sabe lo que quiere.

Preocupación. Aunque pueden existir momentos en los que disfrutes de la compañía de la otra persona, existe una base de preocupación en ti. Por ejemplo, cuando te preguntas si el punto en el que se encuentra esta historia representa tu idea de felicidad o cuando sientes que la historia no avanza.

Está ausente en tu vida en muchos momentos. Sientes que no te conoce tanto como te gustaría, pero además tampoco muestra interés en ello. Es una historia en la que observas carencias importantes en relación con la calidad del tiempo, la cantidad de los momentos compartidos y la comunicación.

Le incomoda hablar de futuro entre los dos. Evita el tema siempre que puede. Y sus palabras no te clarifican tus dudas, sino que las refuerzan.

¿Qué puedes hacer si estás viviendo una situación de estas características?

A continuación, te damos consejos o ideas que puedes poner en práctica si estás con un hombre que no sabe lo que quiere:

Conversación sincera. Si necesitas tener una conversación en la que puedas expresar claramente cuáles son tus sentimientos, o cualquier cuestión que para ti sea importante, afronta ese momento. Aunque la respuesta de la otra persona pueda romper tus expectativas, valora lo positivo de esta conversación. Tal vez ya has mantenido una conversación de este tipo en ocasiones anteriores. O quizá no has expresado todo aquello que querías decir por miedo a su respuesta. Vive este momento desde la libertad interior. Recuerda la importancia de la buena comunicación en la pareja.

Recuerda qué quieres tú. Cuando compartes un tiempo de tu vida con alguien que no sabe lo que quiere puede ocurrir que hayas dedicado tanta atención a descubrir qué siente la otra persona que te has distanciado de tu propio punto de vista. ¿Qué hacer cuando estás con un hombre que no sabe lo que quiere? Recuerda qué quieres tú y encontrarás la respuesta.

Cuídate a nivel emocional. Cuanto más tiempo pasas en una relación en la que sientes que das mucho más de lo que recibes por parte de la otra persona, mayor puede ser la sensación de vacío que experimentas en la ruptura. Es decir, intenta mantener una distancia si los intereses de esa persona rompen con tus expectativas. Tal vez en el futuro podáis mantener una amistad, pero en este momento vuestros deseos reflejan una dirección diferente.

Escucha cómo te hace sentir esta situación. ¿Esta historia de amor te produce alegría o tristeza frecuente? ¿Eres feliz con tu relación de pareja? El amor no correspondido produce sufrimiento. La decisión de romper no es sencilla, pero tampoco es fácil seguir en una historia de estas características.

Intenta observar la historia de forma externa. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya vivido esta circunstancia? ¿Qué consejo hubieses dado a esa persona?

Trabaja en vos mismo. Si estás viviendo una relación con un hombre que no sabe lo que quiere, alimenta la relación que tienes contigo para fortalecer tu autoestima.

Qué no hacer cuando estás con un hombre que no sabe lo que quiere

¿Qué aspectos puedes evitar al vivir una historia de estas características? A continuación, numeramos algunas cosas que es mejor no hacer cuando estás con un hombre que no sabe lo que quiere:

Poner sobre ti la responsabilidad de que la otra persona se aclare. Así como tú eres responsable de tu felicidad, su proceso de búsqueda es responsabilidad suya.

Adornar la historia cuando compartes detalles con amigos de tu confianza al centrarte más en la esperanza de cómo te gustaría que fuese esta historia que en cómo se está desarrollando hasta ahora. Es decir, evita el autoengaño.

Permanecer en esta historia por miedo a la soledad. De hecho, puedes observar la contradicción de sentir el peso de la soledad con esta persona. Antes de empezar una relación de pareja debes superar el miedo a la soledad.

Alimentar la paciencia a la espera de que las circunstancias cambien por algún giro que se produce a nivel externo. Vive esta historia desde un papel protagonista. Es decir, toma decisiones que estén alineadas con tu propia visión de la felicidad, con tus necesidades y tus intereses. Sé realista y no te hagas falsas ilusiones.

No escuchar aquello que sientes o no dar la importancia que tiene a esta información. Escuchar tus emociones y conocerte a ti mismo es esencia.

Fuente: https://www.psicologia-online.com/