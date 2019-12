¿Qué pasará en 2020 en la carrera entre los sueldos y la inflación?

Print This Post

Luego de que el año pasado superara todas las previsiones económicas de las empresas, en 2019 éstas estuvieron muy precavidas al calcular los presupuestos salariales. Ubicaron las estimaciones de inflación muy por encima de lo que preveía el mercado al iniciar el año, pero aún así, se quedaron «cortas».

Mientras que las consultoras privadas e incluso estimaciones oficiales apuntan a que el año cierre con una suba en torno al 55 por ciento de los precios y tarifas, las organizaciones terminaron dando aumentos salariales en base a una inflación que, en promedio, fue calculada en 48,3 anual.

De acuerdo al informe de Acciones Salariales 2019 de Willis Towers Watson (WTW), solo el 75 por ciento del percentil de su muestra de 324 grandes compañías del mercado local, cerró su previsión con alzas del 55 por ciento anual. Ese último grupo de compañías dio de media aumentos salariales de 52,1 por ciento al personal no agremiado durante 2019.

Pero la mayoría de los administrativos y ejecutivos no corrieron con la misma suerte: el promedio de incremento salarial para empleados fuera de convenio fue de 47,5 anual.

Hubo sectores que pudieron dar algunos puntos extra. Los que otorgaron subas por encima del promedio, según relevamiento que condujo WTW a principios de noviembre, fueron: Alta Tecnología, Industria Automotriz, Servicios, Logística y Transporte, Industria Manufacturera, Entidades Financieras y Comunicación y entretenimientos.

El incremento promedio en empresas de Energía empató con la inflación media de este relevamiento, y por debajo de 47,5 por ciento quedaron los sectores del Agro, Farmacia y aparatología médica, Industria Química, Petróleo, Consumo, Metalurgia, Obras sociales y prestadoras médicas, el Retail y la Construcción.

No obstante, WTW aclaró que hay un 32 por ciento de estas grandes firmas que aún no han cerrado los presupuestos para este año, y la mayoría de ellas son del sector de Alta Tecnología. De ellas, un 26 por ciento está negociando dar 5 puntos porcentuales más este año, y otro 25 está negociando más de diez. Cuatro de cada 10 espera dar esas alzas en diciembre y otro parte igual espera hacerlo en enero de 2020.

«Nosotros entendemos que los incrementos salariales del 2019 cerrarán en entre un 49 y 51 por ciento, considerando que hay empresas que aún están negociando y tienen la precepción que la posibilidad de obtener la aprobación es más bien alta. Lo que sí es posible que suceda, al igual que ya sucedió por el 2018, es que algunas apliquen estos aumentos adicionales durante el primer trimestre del 2020, pero compensatorios al 2019», aclaró a este medio Marcela Angeli, Directora del Área de Gestión del Talento y Compensaciones de WTW en Argentina.

Frenar el golpe

Más allá de la negociación salarial, las compañías tomaron algunas medidas para aminorar el impacto que este descalce entre los sueldos y la inflación tendría en el bolsillo de sus empleados.

La mayoría (81 de las 324 relevadas) decidieron dar el ajuste salarial en más oportunidades, otras (57) incrementaron los montos de beneficios monetarios y no monetarios (47). Otras 45 decidieron adelantar la fecha para el primer ajuste de 2020. Veintiuno adelantaron el aguinaldo y seis sumaron este año un doble aguinaldo.

A estas estrategias se sumó también el bono por desempeño para empleados fuera de convenio. Veintitrés adelantaron parcialmente el pago del bono por 2019 y 5 adelantaron el pago total. Unas 22 dieron un bono de retención para empleados selectos, y 16 optaron por otorgar una gratificación por única vez de otro tipo.

Por último, si bien aún no aparece como tendencia emergente, una estrategia que no era parte del repertorio tradicional de las empresas en la Argentina, comenzó a volverse menos infrecuente: la utilización de la moneda dura en la compensación.

Siete de las compañías relevadas definieron este año convertir una parte del salario de base de posiciones ejecutivas a moneda extranjera y una incluso lo hizo con todo el personal.

En ese marco, otras cinco pasaron a moneda dura parte del bono anual por el desempeño de 2019 para posiciones ejecutivas y tres de ellas lo aplicaron a todo el personal.

Hasta no hace mucho tiempo, que las empresas valuaran en dólares componentes del salario era más un mito o una aspiración que una realidad. De a poco esta práctica comienza a ser menos infrecuente, para un «pool» reducido de organizaciones y sus ejecutivos más destacados. «Es cierto que hay algunas empresas más que han utilizado este tipo de medidas para minimizar impacto de la inflación y devaluación de la moneda versus los incrementos salariales, pero no vemos que sea una tendencia generalizada ni que a futuro lo sea», matizó Angeli.

Este año también hubo un ingrediente extra: el pago de un plus de 5.000 pesos a cuenta de futuros aumentos que el gobierno nacional decretó para el sector privado. WTW consultó qué es lo que había ocurrido con esa medida, y el 78 por ciento de las firmas que participaron del relevamiento pagó o está pagando ese monto a todo el personal, y otro cinco por ciento lo hizo solo con el personal agremiado.

Solo un 17 por ciento de esas más de 300 compañías decidieron no cumplir con lo que ordenaba el decreto, publicado en el Boletín Oficial el 25 de septiembre.

Hay otro dato importante: el 66 por ciento de las firmas que abonaron este plus, no lo considerará a cuenta de futuros ajustes. «Entendemos que esta medida la toman para no continuar erosionando los salarios respecto a la inflación», apuntó Angeli.

Pensar qué ocurrirá con los precios y los salarios en 2020 en un país como la Argentina es casi como querer acertar un número en la Quiniela utilizando una bola de cristal.

No obstante, es inevitable que las compañías tengan ya proyectado el presupuesto para el año próximo, y en esas previsiones las firmas que participaron de este relevamiento en noviembre indicaron una inflación anual estimada en entre 35 y 44 por ciento, con 39,8 por ciento de promedio. La cifra está cerca de la que adelantó el futuro director del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Marco Lavagna.

En esa línea, los aumentos salariales contemplados van en un rango de entre 35 y 42 por ciento para empleados fuera de convenio.

Esto indicaría que, por lo pronto, recuperar el poder adquisitivo perdido este año (al igual que el anterior) no está dentro de los planes o de las posibilidades económicas de las empresas, que en promedio otorgarán subas de 38,6 por ciento a los no agremiados. «Por los resultados de la encuesta, inferimos que las empresas no estarían pudiendo recuperar parte de los puntos que los incrementos salariales perdieron este año respecto a la inflación», confirmó la ejecutiva de WTW.

Con un mercado devaluado y un consumo frenado, otro de los factores que impactará en los sueldos de los no convencionados serán las negociaciones paritarias, que se producirán en el contexto de «luna de miel» del que suelen gozar los gobiernos nuevos.

Con el inicio de la gestión del Frente de Todos, y luego de que Alberto Fernández deslizara la posibilidad de un gran pacto social entre los distintos sectores de la economía, el gremialismo dio ya cierta señal de pacificación cuando varios de sus referentes rechazaron pedir un bono de Fin de Año porque no consideraban que las empresas estaban en condiciones de darlo.

En cualquier caso, ya se visualiza que en 2020 volverá a repetirse la lógica de este año, cuando menos de la mitad de las empresas (48 por ciento) perpetúen el esquema de dar solo dos ajustes al año, mientras que un 49 por ciento ya opta por tres ocasiones o más.

Hoy por hoy, los sectores que aparecen mejor parados de cara al año próximo y darán mejores alzas son el de Retail, la Energía, las Comunicaciones y entretenimiento, la Metalurgia, el Consumo, la Industria Manufacturera, la Petrolera, la Construcción, los Servicios y la Alta Tecnología.

Las demás –Automotriz, entidades Financieras, Industria Química, Logística y Transporte, Obras sociales y Prestadoras Médicas, el Agro y las Farmacéuticas, darían subas por debajo del promedio.

Fuente: Iprofesional