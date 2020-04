Realizaron controles sanitarios en el acceso al TÃºnel por el operativo vuelta a casa

Print This Post

El ministerio de Transporte de la Nación Argentina dispuso un permiso de circulación para que aquellas personas varadas dentro del país por la cuarentena puedan regresar a sus hogares en vehículos particulares. Inmediatamente, la municipalidad de Paraná junto con la Policía de Entre Ríos, reforzó los controles sanitarios en los accesos, haciendo estricto hincapié en aquellas personas que retornan a nuestra ciudad.

Este sábado, el intendente Adán Bahl y la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, supervisaron el trabajo que la Policía y equipos de salud de la municipalidad realizan en el ingreso a Paraná por el Túnel.

«El regreso a casa es una muy buena noticia, una alegría, pero debe hacerse bajo controles sanitarios severos. Así que inmediato junto al Gobierno provincial, la Policía de Entre Ríos y la Subsecretaría de Salud municipal dispusimos reforzar el trabajo», afirmó el intendente sobre la disposición nacional que establece permisos de circulación para habilitar el regreso de argentinos varados en diferentes localidades del país a raíz del aislamiento obligatorio por el Covid-19.

Sobre la disposición nacional, Bahl expresó: «Consideramos que el control había que hacerlo de manera urgente e inmediata y estamos aquí junto a la ministra de Gobierno, Rosario Romero supervisando el trabajo de los equipos», a lo que agregó: «Valoro mucho al personal por su compromiso con el trabajo y responsabilidad en su deber de servidores públicos, trabajando sábado, domingo, a toda hora, en esta tarea que es cuidar a las personas que regresan a Paraná. Se les realiza el control respectivo, la promoción, y también se toman todos los datos que son luego volcados al área de epidemiología para llevar el registro permanente durante estos 14 días».

El intendente también se refirió al trabajo conjunto con la nación y la provincia: «Desde el primer momento tomamos la decisión de trabajar alineados a lo que dispone el gobierno nacional y el gobierno provincial, y en la práctica lo hacemos desde Salud municipal con los ministerios de Salud, de Gobierno y la Policía de Entre Ríos. El virus no está transitando de manera comunitaria y el trabajo de nosotros es preservar esa situación, controlar a todos los que ingresan a Paraná y cuidar a los vecinos».

Por último, Bahl envió un mensaje a los vecinos: «Tenemos que tener paciencia, quedarnos en casa. Afuera en la calle, hay gente con mucho compromiso trabajando día a día para garantizar el cumplimiento de los servicios esenciales. Si todos cumplimos nuestra tarea, si respetamos la cuarentena, estamos contribuyendo en esta lucha contra el virus que lamentablemente está afectando a todo el mundo».

Por su parte, la ministra de Gobierno y Justicia de Entre Ríos, Rosario Romero, se refirió a las medidas de aislamiento en la provincia y dijo que «son muy buenos los resultados que está dando el aislamiento social preventivo y obligatorio, y que ha comenzado a tener algunos permisos o autorizaciones como dijo el Presidente se trata de una cuarentena administrada, que significa que en los días que vienen y por cierto hoy es uno de esos días, se permite el regreso de aquellas personas que estaban en otras provincias, argentinos que estaban en el exterior, pero todos los cuidados que acá se están realizando, desde el esfuerzo del Estado provincial y el Estado municipal como bien decía el Intendente tienden a que preservemos esto bueno que tenemos que es que el virus no está circulando en muchas provincias argentinas».

Sobre los controles, Romero resaltó que «circulan en algunas provincias y ciudades, por lo tanto los controles sanitarios como el del Túnel y que lo ha montado la Municipalidad, contribuyen a reforzar los esfuerzos que se están haciendo para que se amesete el crecimiento de la circulación posible del virus. El esfuerzo es de los tres estados, el nacional, provincial y municipal o los estados municipales y a eso lo celebramos porque los resultados están a la vista».

Uso del tapa boca

La ministra informó sobre la disposición nacional que establece obligatorio el tapa bocas: «El Estado Nacional a través del ministerio de Transporte acaba de disponer que para viajar en transporte público, el tapa bocas va ser obligatorio; es decir cuando la gente circule en un medio de transporte de todo tipo, tiene que tener colocado el barbijo o tapa boca, inclusive en los taxis y remises: esto ya es una obligación en el orden Nacional. Se trata de una medida que se tomó en el día de hoy y ya está vigente, por lo tanto esto acompaña un poco lo que en algunas ciudades del país se ha establecido, si bien nosotros no lo hemos establecido como obligatorio al tapa boca, no quiere decir que en algún momento el ministerio de Salud acompañando una política del gobierno nacional no lo vaya a disponer. En realidad, lo que venimos haciendo es acompañando el proceso desde las medidas del Estado nacional».

Además, acompañaron al intendente Bahl y a la ministra Romero, la secretaria de Participación y Gestión Comunitaria, Juliana Robledo y la subsecretaria de Salud Comunitaria, Micaela Rey.