Recomendaciones para minimizar los riesgos de contagio ante cualquier salida y entrada en casa

Nos hemos quedado en casa. Es lo que se nos ha pedido para ayudar a controlar la expansión del coronavirus y, salvo las salidas imprescindibles tenemos que permanecer encerrados todo el tiempo posible. Para continuar con las medidas de prevención, es necesario llevar adelante un “protocolo” a la hora de llegar a casa e higienizar todo de la manera correcta, constató AIM.

Desde nuestra casa, podemos ayudar para que no haya más trabajo del que ya hay en los hospitales y estaremos más seguros de que no se lo contagiaremos al vecino en caso de tenerlo (y no saberlo) o que nosotros nos convirtamos en otra víctima más del COVID-19. Sin embargo, hay determinadas excepciones en las que hay que salir al exterior: sacar de paseo al perro, hacer una compra necesaria o el tener que ir de manera obligatoria al trabajo. Para esas entradas y salidas permitidas hay que tener mucho cuidado siempre.

Sin darnos cuenta podemos meter el virus en casa por ello, es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones:

Para salir de casa es bueno hacerlo con alcohol en gel y usarlo tras tocar cualquier objeto o picaportes de puertas. Si es necesario, hacer uso de barbijos, pero siempre justo antes de salir por la puerta.

Con las mascotas que tienen que salir a la calle, también hay que llevar cuidado. No hay indicios científicos de que ellas nos contagien. Solo pueden ser transmisores porque el virus llegue a ellas a partir de nosotros. Con todo eso no es cierto que haya que ponerles mascarillas, pero sí es bueno que no se rocen con todas las superficies y que se mantengan alejadas de otros perros y, por tanto nosotros también de sus dueños. No pasearlas por encima de las necesidades básicas. No tienen que ser una excusa o salvoconducto para que nosotros tomemos el aire. Cuando haga sus necesidades, no olvidemos juntarlas y tirar agua con lavandina sobre ellas, podemos llevar un pulverizador con una solución diluida.

El lavado de manos tiene que ser continuo y el mantener la distancia de seguridad, aunque nos juntemos con alguien en el súper. Esos puntos no admiten excepciones. Como tampoco si nos viene una tos o estornudo repentino. No hay que hacerlo al aire, sino como como nos han enseñado con el codo. Todo lo aprendido ya es una buena escuela de civismo con y para los demás. El coronavirus nos ha enseñado que no estamos solos.

Para entrar a casa:

No tocar nada hasta lavarse las manos

Puede parecer difícil porque no estamos acostumbrados, pero tras salir a la calle toca ser muy cuidadosos con algunas tareas. No hay que olvidar que hemos asumido un riesgo y toca poner en práctica todo lo aprendido de la pandemia. Por razones de seguridad extrema, no podremos tocar nada hasta tener las manos limpias y desinfectadas y eso incluye el quitarse los zapatos y ropa fuera para meterlos en una bolsa y que vayan directos a la lavadora.

También hay que habilitar un espacio, caja o bolsa para dejar todos los objetos que llevamos siempre con nosotros y que no den más vueltas por la casa. Esto incluye las carteras, teléfonos o llaves. Después se procederá a su desinfección con agua y jabón o alcohol y, no olvidarse los que llevan, también de los anteojos, cintos, etc. Todo cuidado es pequeño, si se trata de evitar el contagio.

También poner un trapo de piso húmedo con agua y lavandina donde pisar y limpiar el calzado.

Desinfección de las patas de las mascotas

Los animales de compañía que ahora se han convertido en el bien más preciado para tener un motivo por el que salir a la calle, también tienen que tener su cuidado. No tenemos que ponerles una mascarilla o forrarlos en plástico. Lo que recomiendan es que se les desinfecte las patas al entrar en casa con agua y jabón.

Compras del super

Siempre que salgamos al supermercado, almacen, verduleria, etc., es imprescindibles tener a mano al regreso, un trapito mojado con lavandina o alcohol diluido, para limpiar todos los paquetes que traigamos. La verdura la pondremos a limpiar en agua con unas gotas de lavandina apta para alimentos (de acuerdo a las indicaciones correspondientes). Todo debe estar desinfectado antes de ser guardado.