Recomiendan tomar mate solo para prevenir el coronavirus

El Instituto Nacional de la Yerba Mate brindó recomendaciones a seguir para el cebado así como las pautas para higienizar los componentes del mate.

El Instituto Nacional de la Yerba Mate (Inym) difundió una comunicación debido a que ”hoy atravesamos una situación sanitaria muy especial que requiere ciertos cuidados en la manipulación de los utensilios que usamos para cocinar y alimentarnos. El mate, no es la excepción, y así como no hay que compartir los cubiertos o los vasos, es muy importante que no compartamos el mate“.

Desde el Inym recomiendan que el mate cebado debe ser consumido de forma individual, y que los utensilios (mate, bombilla y termo) deben ser higienizados luego de cada uso.

El raspado de residuos sólidos, lavado con detergente, enjuague, desinfección con lavandina o agua caliente y secado al aire de todos los elementos después de cada uso, es de fundamental importancia para prevenir el contagio del Covid-19.

“El mate tiene el significado de compartir, pero en este caso, compartamos la responsabilidad de cuidarnos, de cuidar a los otros y mantengamos la ronda, pero cada uno con su mate, bombilla y termo“, concluye el Inym.

Fuente: Perfil.