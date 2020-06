Rescataron a una mujer en Paraná: Su pareja la golpeaba con un palo de amasar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Personal policial rescató a una mujer, de 30 años, que sufría violencia de género por parte de su pareja, con quien tenía tres hijos.

La referente de la División Trata de Personas, Fernanda Toffoli, explicó que «fiscalía nos pidió que traslademos a una mujer que estaba en situación de violencia de género. Ella no había radicado la denuncia, lo habían informado los familiares».

En ese sentido, allanaron una vivienda de calle División de los Andes y las vías. «Cuando llegamos se escuchaba movimiento en el interior de la casa, se oían ruidos, pero no nos atendía nadie. Justo pasaba por el lugar el hermano del propietario de la casa. Con su ayuda y autorización de la fiscal, ingresamos a la vivienda», relató.

«Había un perro grande, estaba la televisión prendida, pero no había personas. En la cocina-comedor encontramos una sábana colgada en la parte de los techos, con un nudo similar a los de ahorcamiento, una carta de despedida de este hombre, pidiéndole perdón a sus hijos y con una foto con ellos», aseguró.

Asimismo, contó que al ingresar a la habitación matrimonial «comprobamos que estaba toda desordenada. Entre los tantos elementos encontrados hallamos un palo de amasar arriba de la cama. La mujer informó que entre los tantos golpes que recibió, algunos fueron con un palo de amasar. Se le informó a la fiscal y se secuestraron esos elementos».

«Como el hombre no estaba en la vivienda, se libró una orden de detención. Fue localizado y se lo detuvo. Lo encontramos en la vía pública. No se resistió porque no tenía conocimiento de por qué era trasladado», agregó.

El hombre detenido tiene 35 años y la mujer víctima de violencia de género tiene 30 años. Tienen tres hijos en común, vivieron juntos aproximadamente 10 años. «La señora dice que él era muy celoso y a raíz de eso se ponía furioso y la hostigaba todo el tiempo. Él la había amenazado diciendo que si contaba algo de los golpes la iba a matar y se iba a quitar la vida», aseguró.

Fuente: elonce.com