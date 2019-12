Robaron e hicieron destrozos en una escuela

Print This Post

Malvivientes robaron y ocasionaron destrozos en la Escuela Nº 7 «Mariano Moreno» de Paraná. Se llevaron la comida de los alumnos y esta mañana no pudieron izar la bandera porque hasta robaron la enseña patria que había en la institución.

«Es un día triste porque volvieron a robarnos cosas muy importantes, muy sentidas. Mañana tenemos la colación del Jardín de Infantes y se llevaron las carpetas y las golosinas que eran para los chicos. Además del equipo de música que necesitamos para el acto», comunicó la secretaria del establecimiento educativo, Carina Campos. «Tuvimos que comenzar la jornada sin poder izar la bandera porque también se llevaron la bandera», lamentó.

«Se llevaron la comida del día, así que tuvimos que preparar un menú alternativo porque la escuela sigue funcionando y prestar los servicios que corresponde», remarcó la secretaria.

Además, los malvivientes, no solo desvalijaron la institución educativa, sino que también ocasionaron importantes destrozos. «Rompieron ventanas y muebles», indicó Campos.

«Estamos muy conmocionados porque iniciamos la jornada anunciando que nos habían robado la bandera, no pudimos cantar nuestra canción patria, saludar a la bandera, ni saludarnos como todos los días. Eso fue muy triste», lamentó la secretaria de la escuela.

«Además, para este viernes estaba prevista la colación de los niñitos de Jardín, las seños tenían todo preparado, y las bolsitas quedaron tiradas en el piso. Todo esto es realmente muy triste», agregó.

Y continuó: «Las golosinas del quisco que ayer habíamos repuesto para vender porque es un ingreso para comprar las cosas de la institución, también se las llevaron a todas».

El segundo robo en tres meses

«El tema de la seguridad es una cuestión que escapa a nosotros, porque no hay policías en la zona, no hay custodia. Con la iluminación de la calle pasa lo mismo, porque la solicitamos y no llega; la cuadra es muy oscura», explicó Campos.

Al asegurar que el edificio educativo ubicado sobre Av. Mariano Moreno 81 tiene «rejas por todos lados», contó que ayer «pedimos prestada una soldadora y un profesor soldó una puerta porque temíamos que nos robaran, pero pese a todos los esfuerzos extras que hacemos, que nos pase todo esto, el dolor es doble».

Seguir adelante

Pese al robo, las clases en la «Mariano Moreno» no fueron suspendidas, y para este viernes, el acto de colación de los niños de Jardín de Infantes se hará tal como estaba previsto.

«Se reciben donaciones de golosinas y un equipo de música», encomendó la secretaria de la escuela.

Se recordará que la «Mariano Moreno», en septiembre, también fue blanco del robo de la recaudación del dinero que estaba destinado a los festejos por los 125 años de la institución educativa. Los malvivientes también se llevaron costosos equipos y hasta tomaron mates en una de las salitas del Jardín de Infantes.

Elonce