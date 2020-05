Rurales diagraman un calendario de muestras sólo ganaderas y bajo estricto protocolo sanitario

Print This Post

Con el objeto de mantener el vínculo comunitario y las relaciones comerciales, desde la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer) se anunció la reformulación de las muestras de la actividad por efecto de la emergencia por la pandemia de Coronavirus. En diálogo con AIM, el vicepresidente de la entidad, Nicasio Tito, indicó que se diagramó un calendario que se llevará a cabo bajo un estricto protocolo sanitario, similar al que se efectúa en los remates. Las ferias comercial y cultural quedan en suspenso hasta que se vayan flexibilizando las medidas impuestas por la cuarentena.

“El tema de las muestras es un tema muy importante y trascendental para muchas Rurales de la provincia de Entre Ríos. Algunas subsisten seis y siete meses con lo recaudado con la exposición y le va bien. Por tal motivo tienen una cuestión trascendental en lo económico y lo institucional para los pueblos. Es el atril de remate o la tribuna donde se hacen los reclamos a los gobernantes y donde el sector productivo puede expresarse y ser escuchado. Entonces el que no se puedan hacer las fiestas donde se desarrollan las Rurales es una cuestión muy preocupante”, contó a esta Agencia Nicasio Tito, vice de Farer, para contar que por este motivo, las distinta filiales manifestaron en el plenario de la institución, la idea de mantener la fecha no con exposición, sino un “remate, con los protocolos establecidos para esta actividad como se vienen desarrollando en la provincia. Es un protocolo que armó Farer y es ejemplo a nivel provincial y nacional y regional. Y por otro lado armar un día la jura y admisión, y al otro día el remate propiamente dicho. Pero ya sin espectáculo musicales, sin artistas, sin cena show, sin baile, sin concentración de gente, sin estanes”, adelantó.

La modalidad a trabajar, reiteró, es con “remates lisos y llanos tanto de bovinos como de ovinos. Esto siempre cuando se mantengan los términos y la pandemia no se agudice para agosto, en donde estarían las primeras de La Paz y Villaguay. Las otras de septiembre y octubre quizás no haya inconvenientes de ir ensanchando las posibilidades de ir haciendo algunas cosas. Las netamente comerciales tal vez directamente no se hagan, como la de Chajarí, porque un día domingo concentra 25 mil personas”, aclaró.

Agenda

De este modo, con el escenario de continuidad de la emergencia sanitaria y las propuesta en danza, el Consejo Directivo de Farer avanzó en mantener las fechas del calendario original de muestras, pero con la modalidad de que sean sólo ganaderas, y a la espera de novedades sobre la cuarentena por la pandemia de Covid-19 “que afecta al mundo y a la que nuestra provincia no es ajena”, se indicó.

“Se está privilegiando la seguridad y la salud de los asistentes y de sus trabajadores es por ello que las propuestas comerciales que se llevan a cabo todos los años resultan inviables hasta este momento por la alta concentración de gente que convocan. La pandemia ha imposibilitado todo tipo de muestra que implique aglomeración de gente y no sabemos hasta cuando se extenderá este tipo de prohibición por lo que en principio acordamos que se respeten las fechas del calendario tal cual estaban confirmadas, pero suspendiendo momentáneamente las propuestas comerciales. Dichos eventos son fundamentales como compendio anual de las actividades y como vehículo de relación con las comunidades de cada localidad, pero nos iremos moviendo de acuerdo a los acontecimientos. En principio las propuestas serán solo ganaderas con la modalidad de admisión, jura y remates teniendo en cuenta todos los protocolos sanitarios actuales», explicó el titular de Farer, José Ignacio, Colombatto.

En tanto Tito, precisó que esto “al menos permitiría no perder la plaza, ni el vínculo con las cabañas y los productores. Hoy es muy difícil pensar en una Expo que integre lo agropecuario y lo comercial como las conocemos», aseguró.

Colombatto agregó que “este es el panorama que tenemos hoy, eso no significa que sea una cuestión juzgada y cerrada. Cada rural irá analizando sus pasos de acuerdo a la cuestión sanitaria. Una complejidad que se presenta es que cada Expo necesita un trabajo previo inmenso y no se puede empezar a trabajar sobre supuestos. Toda esa enorme labor de organización y comercialización que cada evento tiene atrás necesita de previsibilidad y hoy carecemos de ella”, aseguró.

Finalmente se detalló que teniendo en cuenta la modalidad vigente para remates y el ingreso restringido a quienes intervengan en la comercialización propiamente como compradores de reproductores, se elaboró un calendario de fechas de Exposiciones Provinciales Ganaderas sujetas a modificación de acuerdo a las medidas sanitarias y de organización de cada sociedad rural: Villaguay, 7 y 8 agosto; Federal, 14 y 15 agosto;

Feliciano, 22 y 23 de agosto; Chajarí, 5 y 6 de septiembre; Colón, 5 y 6 de septiembre; La Paz, 12 y 13 septiembre; Gualeguaychú, 13 y 14 de septiembre; Gualeguay, 19 y 20 de septiembre; Concordia, 3 y 4 de octubre; y Victoria, 10 y 11 de octubre.