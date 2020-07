Salud advierte que la mayoría de los contagios de Covid-19 en Entre Ríos se da en jóvenes

Connect on Linked in

Desde el Ministerio de Salud se detalló que entre los contagiados en la provincia predomina una franja etaria de jóvenes entre 20 y 45 años. En tal sentido se reclamó responsabilidad en este sector, especialmente ante la proximidad del Día del Amigo.

El subsecretario de Redes Integradas de Salud, Marcos Bachetti, en el informe de situación brindado este viernes desde la Casa de Gobierno, instó a los jóvenes a evitar circular para no propagar el virus y llevarlo a las personas mayores que son los más vulnerables.

En ese sentido se refirió a la proximidad del Día del Amigo y realizó una apelación a los más jóvenes. “Es un llamado a la conciencia, todos tenemos ganas de juntarnos con nuestros amigos, no ha sido fácil para ninguno de nosotros estar tantos meses aislados y no tener las reuniones sociales a las que estábamos acostumbrados. La fecha del Día del Amigo sabemos que siempre fue importante para todos los jóvenes, pero entendemos que es momento de redoblar los esfuerzos y no juntarnos. Podemos estar comunicados con nuestros amigos por otras vías y ser responsables. El esfuerzo individual es para todos”, agregó.

Nexos y faces

En otro orden, Bachetti indicó que hay un 5 o 6 por ciento de casos de coronavirus en la provincia a los que todavía no se les puede establecer el nexo epidemiológico, y aclaró que sobre estos se continúa la investigación. “Si un caso positivo no tiene nexo epidemiológico, son varios días los que se necesitan para la investigación y poder determinar si existió algún nexo o no».

Agregó que tanto en Paraná como en Gualeguaychú, donde se registraron varios contagios en las últimas semanas, la mayoría tiene nexos epidemiológicos vinculados a casos anteriores, mientras que hay un pequeño porcentaje, del 5 o 6 por ciento, que todavía no se le ha podido establecer.

Por otro lado, se refirió a las variables que inciden para declarar las zonas de circulación comunitaria y aclaró que hay diferentes cuestiones a tener en cuenta. “La cuestión cuantitativa no es la única variable para determinar el cambio de fase. El no hallar los nexos epidemiológicos es una de las variables que se toma al momento de reclasificar la situación epidemiológica, pero no es la única. El poder declarar a una zona de circulación comunitaria tiene muchos condimentos, no es algo estático. Esa decisión no es cuantitativa sino que se toman las variables sociales, lo sanitario, el tipo de aglomerados, entre otros», dijo Bachetti.

Y agregó: «Día a día evaluamos la situación. Cuando los casos sin nexo superen la capacidad de estudiarlos y hacer la vigilancia epidemiológica para llegar al nexo principal o ver retrospectivamente dónde se contagió esa persona, la evaluación será otra y el cambio de fase se hará cuando corresponda. Hoy es un pequeño porcentaje el que tenemos sin nexo, lo que nos preocupa y nos ocupa mucho a los sistemas de salud en la investigación pero no es la única variable que se toma para pasar de fase en la evolución epidemiológica de una ciudad», remarcó Bachetti.

Internados

Por otro lado, informó que hay siete pacientes con coronavirus en estado grave en Entre Ríos, aunque estables, internados en Paraná y Concordia.

En tanto, al dar cuenta del la situación actual, Bachetti informó que este viernes se registraron 24 nuevos casos en Entre Ríos, 16 de Gualeguaychú, seis de Paraná, uno de San Benito y otro de Chajarí. Indicó que la mayoría tiene nexo epidemiológico probado y otros no, pero están en investigación.

También dijo que, si bien la mayoría de los pacientes que se infecten con coronavirus cursan un estado clínico muy leve, al no tomar los resguardos “pueden llevar ese virus a nuestros abuelos, adultos mayores, o a las personas que tienen factores de riesgo, que son los que están expuestos a los desenlaces más graves», alertó.