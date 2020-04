Salud dioprecisiones sobre el uso de barbijos y guantes 

Print This Post

El ministerio de Salud lleva adelante junto a las Asociaciones de Enfermería y la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva acciones de capacitación de personal de salud sobre cuidados intensivos y manipulación de elementos para la atención de coronavirus.

Así se informó desde el organismo haciendo referencia además al uso de barbijos y guantes en la población.

En una nueva conferencia de prensa virtual que diariamente se realizada desde la Casa de Gobierno para actualizar información sobre el Covid 19 autoridades del gobierno provincial dieron cuenta del parte epidemiológico y de las acciones en el área de salud que se realizan en torno a la pandemia del coronavirus. También se hizo referencia y se brindaron recomendaciones en torno al uso de barbijos y guantes, no recomendando el uso masivo de estos elementos en las personas.

Sobre esto hablaron el subsecretario de Redes Integradas de Servicios de Salud, Marcos Bachetti; y la responsable de la capacitación de enfermeros y médicos de la Unidad de Terapia Intensiva, Ana Bejarano.

Parte epidemiológico

Bachetti precisó que este viernes se confirmaron dos nuevos casos de coronavirus, y dijo las personas «se encuentran en buen estado». Precisó que en la provincia sólo hay un caso grave, que está estable pero con pronóstico reservado, y apuntó que se continúan diariamente realizando la toma de muestras para confirmar o descartar casos nuevos.

Por otro lado, indicó que se trabaja en aplanar la curva de casos lo que hace que el pico se extienda en el tiempo. “Con la cuarentena hemos logrado que la curva se aplane lo que nos da tiempo a los sectores de salud a prepararnos de mejor manera para atención, sobre todo al momento que tengamos el pico de contagios. Lo importante de remarcar es que estamos preparados”, comentó Bachetti.

Capacitación

En tanto, La responsable de la capacitación de enfermeros y médicos de la Unidad de Terapia Intensiva, Ana Bejarano, explicó que, se trabaja desde el Ministerio de Salud en conjunto a las Asociaciones de Enfermería y la Sociedad Entrerriana de Terapia Intensiva.

Dijo que se realizaron capacitaciones del personal en cuidados intensivos, quienes van a tratar a los pacientes críticos, en el uso racional y adecuado de los elementos de protección personal. Además se trabajó en la educación a la comunidad en el uso correcto de elementos de protección, como el uso de guantes y barbijos.

Indicó la tarea estuvo destinada a equipos de enfermería y médicos, y se realizó por videconferencia hacia los efectores. Dijo que hubo una gran repercusión, encontrando mucho interés de los profesionales de la provincia de capacitarse y estar preparados.

Uso de barbijos y guantes

Por otro lado, Bejarano se refirió a la utilización de barbijos y guantes y dijo que no está recomendado el uso masivo. Explicó que desde la Organización Mundial de la Salud (OMS) se recomienda que la gente no use los barbijos en la calle. “Lo recomendable es el lavado de manos y el distanciamiento físico entre las personas”, remarcó.

Aclaró sin embargo que si deben utilizar barbijos quienes tengan síntomas respiratorios como tos y estornudas, como responsabilidad para no contagiar a personas cercanas.

Detalló además que existe una técnica a respetar para la colocación del barbijo y que cada vez que se coloca deben lavarse las manos. También explicó que los barbijos son descartables, y que no se pueden guardar para volver a usarlo, y aclaró que existen de dos tipos. Los barbijos que use el personal de salud, que son los quirúrgicos y con filtros especiales, y los otros que usa la comunidad que se fabrican en forma casera en algunos talleres. “Pero no es la indicación masiva el uso de barbijos”, reiteró.

En relación a los guantes, dijo que también está contraindicado su uso porque es una barrera que se cree que cuida a la persona pero descuida a todo el resto y a la propia persona. “Lo primordial es el lavado de mano con agua y jabón o con alcohol en gel”, completó.