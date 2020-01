Sánchez no logra ser presidente en primera votación

Print This Post

El líder del PSOE suma 166 apoyos de su partido, Unidas Podemos, PNV, Más País, Compromís, Teruel Existe, Nueva Canarias y BNG frente a 165 noes y 18 abstenciones, informo el diario español La Vanguardia.

Tal y como estaba previsto, Pedro Sánchez no ha superado la primera votación de investidura para la que se requiere mayoría absoluta de 176 votos. El candidato a la presidencia del gobierno ha logrado 166 apoyos, los 120 del PSOE y 34 de Unidas Podemos, que esperan gobernar en coalición con los socialistas. La diputada Aina Vidal de la formación morada no ha podido votar, porque está enferma y no ha pedido el voto telemático.

Sí lo han hecho a favor de Sánchez los dos diputados de Más País, el partido de Íñigo Errejón, los seis del PNV, incluido Íñigo Barandiaran, que también está enfermo, pero que ha emitido su sufragio por vía telemática,y los de Compromís, Teruel Existe, BNG y Nueva Canarias.

Los noes a la investidura de Sánchez han alcanzado la cifra de 165 al sumar 89 votos del PP, 52 de Vox, diez de Ciudadanos, ocho de JxCat, dos de la CUP y los de Navarra Suma, Coalición Canarias, Foro Asturias y el Partido Regionalista de Cantabria. Los 13 diputados de ERC y los cinco de Bildu se han abstenido como habían pactado con Sánchez.

El martes, segunda votación

Ahora, y según marca el reglamento del Congreso, hay que esperar 48 horas para celebrar una segunda votación en la que será suficiente con que el candidato logre más síes que nos para que resulte investido. Así, Sánchez queda emplazado para el martes cuando, si nada se tuerce, dado lo ajustado de los números, saldrá del Congreso convertido en el primer presidente de un gobierno de coalición en España con 167 votos a favor, 165 en contra y 18 abstenciones.

Nada tiene que torcerse, pero tampoco es imposible que haya sorpresa de última hora. En el camino al debate de la investidura, Sánchez ya ha perdido dos apoyos. El Partido Regionalista de Cantabria, que fue el único que votó a favor del líder del PSOE en la fallida investidura de julio, se pasó el viernes al bando del no. Miguel Ángel Revilla, líder de los regionalistas cántabros, no ve con buenos ojos el pacto que los socialistas han sellado con ERC, por lo que su diputado en el Congreso, José María Mazón, votará en contra de la investidura el martes.

Fuente: diario La Vanguardia. España. Fecha de publicación: 5-1-20.