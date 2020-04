Sars-CoV-2 y el reciente coronavirus

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

El 2019-nCoV, (ahora rebautizado como Sars-CoV-2 desde que descubrimos que pertenece a la misma familia que el Sars) es un tipo de coronavirus detectado por primera vez en humanos en diciembre de 2019 en la localidad china de Wuhan; es también conocido simplemente como ‘nuevo coronavirus’.

Sars-CoV (en inglés: severe acute respiratory syndrome coronavirus, traducido como coronavirus del síndrome respiratorio agudo grave), ocasionalmente llamado Sars-CoV-1 para distinguirlo del Sars-CoV-2,3 es una especie de coronavirus que causa el síndrome respiratorio agudo grave (Sars, por sus siglas en inglés) que surgió en 2003 en los países del sudeste asiático. Emergió en noviembre de 2002 en la provincia china de Cantón. Desde su surgimiento a agosto de 2003, el virus había infectado 8.422 personas en una treintena de países y causado 916 decesos.

La enfermedad respiratoria del actual coronavirus, etiquetada a partir del 11 de febrero como Covid-19, fue designada emergencia sanitaria global por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 30 de enero. El 11 de marzo del 2020 el Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció que la nueva enfermedad Covid-19 puede caracterizarse como una pandemia. La caracterización ahora de pandemia significa que la epidemia se ha extendido por varios países, continentes o todo el mundo, y que afecta a un gran número de personas.

Los síntomas del Covid-19 incluyen tos, estornudos, fiebre y dificultad para respirar; estos pueden aparecer entre dos y catorce días después de la exposición al virus. El contagio se produce por la inhalación de gotitas minúsculas que se emiten de la persona afectada a la persona sana a través de expectoraciones como tos y estornudos, en un contacto interpersonal de uno o dos metros de distancia.

¿Qué sabemos sobre el origen del nuevo coronavirus? Los científicos están buscando pistas sobre su epidemiología, aunque sospechan que procede de una fuente animal.

Los coronavirus son una familia de virus con una característica en común: poseen unas proteínas en su superficie que les dan el característico aspecto de corona. Los coronavirus se conocen desde hace décadas; no obstante, se cree que muchos no son capaces de afectar a los humanos.

Otro ejemplo de brote de una enfermedad respiratoria similar es el Sars. El Síndrome respiratorio agudo y grave (Sars) alcanzó los 800 fallecidos, un número muy inferior al número de muertos asociados al nuevo coronavirus. No obstante, la tasa de mortalidad era mucho mayor en el caso del Sars, que se situaba en el 10 por ciento, en cambio, la del Covid-19 se sitúa en torno al dos por ciento. Por su parte, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (Mers), detectado en Oriente Medio en 2012, presentó una tasa de mortalidad del 30 por ciento.

En el caso de presentar síntomas que puedan asociarse al nuevo coronavirus, se recomienda no automedicarse, permanecer en el domicilio, realizar consulta telefónica, consultar inmediatamente al Sistema de Salud. La línea de consulta del Ministerio de Salud de la Nación es el 0800-222-1002 (Salud Responde) y cada jurisdicción dispone de líneas habilitadas a tal fin. La de Entre Ríos es 0800-555-6549.

Si las pruebas dan positivo en 2019-nCoV, el paciente deberá permanecer en casa aislado durante 15 días. Solo las personas con problemas de salud que debiliten su sistema inmunológico, con problemas respiratorios previos, las embarazadas y las personas ancianas deberían preocuparse de desarrollar el Covid-19.

Mientras los científicos trabajan en el desarrollo de una vacuna o un tratamiento vírico, la colaboración ciudadana es imprescindible para no propagar el virus: es necesario seguir unas medidas de prevención básicas, como lavarse las manos con frecuencia o toser y estornudar hacia el codo o en un pañuelo desechable. En cuanto al uso de mascarillas, no se recomienda su uso a no ser que sea imprescindible.

Fuente: Revista Muy Interesante.-