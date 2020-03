Se agudizan los problemas con el agua potable en distintos sectores de Paraná

Connect on Linked in

La Asamblea Ciudadana Vecinalista de Paraná solicitó hoy por nota a las autoridades de Obras Sanitarias de la Municipalidad de Paraná una reunión para que se explique el estado de la calidad del agua potable, atento a distintas denuncias sobre su turbiedad. Asó lo confirmó a AIM Enrique Warle, integrante del colectivo ciudadano que también ha recibido quejas por la falta de fluido en distintos sectores de la ciudad. En la tarde de este martes, vecinos de Santos Domínguez y Pacto de la Unión Nacional anunciaron un corte de calle en la intersección de estas calles en protesta por la falta de agua potable.

“Yo me baño como decía el comandante Hugo Chávez: 1 minuto inicial, 1 minuto para el jabón y 1 minuto para la ducha”, cuenta con un poco de humor Gabriel, cómo sobrelleva la falta de agua en su hogar. Gabriel es vecino del complejo de departamentos de calle Santos Domínguez, frente a Plaza España de la ciudad de Paraná. Los problemas, detalla a esta Agencia, comenzaron hace aproximadamente una semana y media en todo el barrio Rocamora I, II y zona aledañas. “Se corta el agua cada 10, 20 minutos o una hora. En mi caso pasa que se alcanzan a llenar los tanques para cada torre de departamentos, pero una vez llenos es una carrera para lavar los platos, la ropa y asearse. Esto dura 10 minutos y el agua se acaba. Después esperar a la buena de Dios que vuelva”, se lamenta este vecino.

Los problemas con el norma abastecimiento de agua potables han comenzado a sentirse en distintos puntos de la ciudad, y se han agudizado con las altas temperaturas que persisten. En las reuniones de la Asamblea Vecinalista la problemática toma cada vez más espacio, ya que suman los reclamos de vecinos que se acercan a plantear su situación. Tanto sobre la calidad del servicio como la falta de presión en muchas zonas, con cortes prolongados y detección de caños rotos que no se arreglan.

En un rápido repaso, Enrique Warle, integrante del colectivo contó que esta situación de falta de presión se ha detectado en la zona del Parque Urquiza y algunos lugares centro, sobretodo en horas diurnas. Luego en Kilómetro 4 y 5 ½ no tienen agua durante el día. La gente de calle Garrigó, que se han manifestado; en calle Hernandarias que les llega el agua solo de noche. Y el mayor problema es que hay muchas roturas, y que no se llegan a reparar. Como es el caso de avenida Ramírez casi avenida Las Américas, que no han venido, no han abierto, no pasa nada”, apuntó.

Y en cuanto a que en algunos sectores se ha registrado el agua turbia, el vecinalista comentó que este martes ingresaron un nota en “Obras Sanitarias porque queremos tener una reunión por el tema de la calidad del agua que de distintas vecinales han expresado que sale turbia. Estamos esperando entonces que nos convoquen para que nos expliquen”.

Sobre el eco de estos reclamos, Warle planteó que llama la atención de los vecinos “la inoperancia o falta de planificación de parte del municipio. Nosotros planteamos que le informen a la ciudadanía, no a la Asamblea, que cómo se van a establecer que en al menos una semana hagan un esquema de arreglo de las roturas. Es como que no se dice ni explica nada. Dicen algunos directores que están trabajando, que pronto se va a solucionar, pero de fondo todo sigue igual”.