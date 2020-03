Se anticipa un miércoles sofocante

Connect on Linked in

Una ola de calor que abarca a buena parte de Sudamérica y que incluye a la Argentina se ha instalado hasta el domingo, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Y en este escenario, en Entre Ríos se espera para mañana un pico de temperatura de 39º C de sensación térmica y por lo cual por lo cual se aconseja “una adecuada hidratación” y “precaución ante esfuerzos prolongados con exposición solar”, se indicó a AIM desde el Departamento de Meteorología de la Dirección Provincial de Defensa Civil.

Una ola de calor sofocante se extiende por el centro y norte del país, en una situación que se extenderá en lo que resta de la semana. El fenómeno se presenta en Argentina y otras zonas de Sudamérica, pero en el país se darán las temperaturas más altas, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Así, las marcas en Entre Ríos alcanzarán su pico máximo este miércoles, de acuerdo a los datos brindados a esta Agencia por Meteorología de Entre Ríos.

El fenómeno de elevadas temperaturas “instalado” por varios días sobre la región está sostenido por condiciones de fuerte estabilidad “que inhiben la formación de nubosidad y han actuado de ‘bloqueo’ de todo proceso inestable”, se describió oficialmente. Incluso, se aportó, “hubo pasaje de un sistema frontal de aire fresco en los primeros días de la semana pasada, que solo generó rotación de vientos al Sur”, con un “temporario aumento nuboso”, pero que no hubo un marcado descenso temperaturas. “Se estima que las condiciones de niveles medios señaladas se mantendrán por varios días más, generando condiciones estables y favoreciendo el ingreso paulatino de aire cálido”, explicaron.

En cuanto continúen las condiciones de estabilidad se mantengan hasta el próximo fin de semana, con altas temperaturas en el Centro y Norte del país, se recomienda tener medidas de precaución, y “mantener una adecuada hidratación, protección de la radiación solar y precaución ante esfuerzos prolongados con exposición solar”.

Respecto a condiciones y valores, para mañana se anticipan vientos débiles del NorEste y Norte. “Despejado a poco nuboso en la mañana. Brumoso a muy brumoso. Condiciones estables. Luego por la tarde vientos débiles del NorEste con incrementos temporarios y poco nuboso. Durante la noche probable incremento nuboso a parcialmente nublado y temporal rotación de vientos a débiles del Este”. Las temperatura con una mínima en ascenso y máxima en leve ascenso, oscilarán entre 22º y 23° C. las más bajas, con térmicas de 21º a 23° C. Y en el extremo de las máximas, se pronostica entre 34º y 36° C. con una sensación térmica que puede ir de los 36º a 39° C.