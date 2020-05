Se espera un brusco descenso de la temperatura desde este martes

Connect on Linked in

El Departamento de Meteorología de la Dirección de Entre Ríos anticipa el ingreso de un frente de aire frío acompañado de precipitaciones. Así, las marcas de sensación térmica bajarán a 11º el martes y 4º el miércoles, según registró AIM.

El área de pronóstico del tiempo de Defensa Civil provincial dio a conocer el parte climatológico que aguarda “condiciones meteorológicas de inestabilidad para los próximos días”, se indicó en un comunicado a esta Agencia. En este sentido se explicó que “un nuevo refuerzo del aire frío” afectará al ejido provincial desde hoy con chubascos que no serán de magnitud. Aunque sí se adelantó que “las temperaturas bajarían bruscamente el martes y principalmente el miércoles y jueves. El miércoles se presentarían algunas lloviznas, no de importancias en algunos sectores al Este de la provincia, situación que mejoraría el próximo jueves con un nuevo descenso térmico”, se precisó.

Para mañana entonces se anticipa “vientos débiles del Noreste. Nublado. Muy alto porcentual del humedad. Bancos de nieblas y neblinas. Precipitaciones débiles y aisladas. Luego, vientos rotando a regulares y moderados con ráfagas del Sur y Sudoeste. Incremento de la inestabilidad durante el día sobre los departamentos del Sur y Este provincial. Fresco por acción del viento. Por la tarde o hacia la noche, mejorando desde el sudoeste de la provincia con nubosidad y humedad en disminución paulatina”. En cuanto a la temperatura, la mínima pronosticada estará entre 12º y 14° C., con térmicas de 11º a 13° C. Las máximas, en tanto, se ubicarán entre los 17º y 18°, con térmicas de 16º a 17° C.

Finalmente, la baja pronunciada de las marcas termométricas llegarán pasado mañana, con “vientos débiles del Sudoeste y Sur”. La mañana del miércoles se presentará fría “con muy baja sensación térmica. Despejado a muy poco nuboso. Humedad en disminución. Durante el día, nubosidad en incremento paulatino, principalmente sobre los departamentos del Este provincial. Ocasionales lloviznas dispersas, sobre los departamentos Gualeguaychú, Tala, Villaguay, Uruguay, Colón, Concordia, San Salvador y Federación. Mejorando por la noche en todo el ejido provincial”.

Las temperatura se esperan en “marcado descenso y máxima en leve descenso” o en poco se prevé en una mínima pronosticada de entre 6º y 7° C., con térmicas de 4º a 5° C. La máxima, en tanto, estará entre los 15º y 17° C., con una sensación térmica de 13º a 15° C.