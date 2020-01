Se viene el primer fin de semana largo del año: Los beneficios de viajar

Connect on Linked in

El fin de semana próximo es largo para los entrerrianos y es una buena oportunidad para hacer una escapada a cualquier lado para descansar. Que nada te angustie, cualquier día que salgas de la rutina y donde sea, es muy beneficioso para tu salud. Aprovechá el buen tiempo y deja el sofá para el invierno. Es tiempo de mejorar tu salud.

-Viajar nos enriquece culturalmente. Conocemos monumentos, diferentes alimentos, idiomas, clima, personas. Aprendemos que no todo es como lo que conocemos y nos ayuda a abrir la mente.

– Nos convierte en personas más tolerantes y respetuosas. Al haber conocido a gente completamente distinta a nosotros, esto nos dará una visión más cosmopolita del mundo en el que vivimos. Estos no son mejores ni peores, sino que simplemente son diferentes, estaremos en una cultura muy diferente a la nuestra y seremos nosotros los que tendremos que adaptarnos los días que convivamos en esa cultura esto nos hará prender a respetarla.

-Mejora la habilidad mental. Fomenta la creatividad y nueva visión de solución de problemas. Al viajar nos sometemos a nuevas experiencias lo que hará que busquemos creativas soluciones, aprendamos a desenvolvernos en un ambiente o idioma muy diferente al nuestro. Esto nos ayuda a la hora de volver al trabajo a ver las cosas de otra manera desarrollando según estudios de neurociencia nuevos caminos y formas de pensar.

-Valoramos más lo que tenemos. Al regresar a casa tras un largo viaje valoramos más nuestra cultura, nuestra situación y lo bueno que tenemos en nuestro país. Si comparamos nuestro país con otros del mundo podremos ver que no estamos tan mal como creemos y lo valoraremos más.

– Reduce el estrés. Tenemos más tiempo libre, podemos hacer cosas que nos gusta que normalmente no tenemos tiempo. Dejamos sorprender a nuestro cerebro con cosas nuevas y mejorarnos las relaciones con nuestra familia o amigos durante el viaje. Durante un viaje se “depura” la mente y se vuelve a la rutina con las pilas cargadas.

-Mejora las relaciones sociales y ayuda a superar la depresión. Al viajar tendremos que pedir ayuda a otras personas, hablar con ellos, buscar sitios nuevos, se hacen amigos y se mejorar las habilidades sociales. Esto es muy positivo para las personas con depresión ya que suelen ser personas solitarias y rompen con su vida para tener una vida nueva aunque sea por unos días.

-Mejora la actividad física. Al viajar y visitar monumentos, ciudades, etc. Tenemos que andar y “patear” ciudades. Esto es beneficioso para nuestra salud sobre todo en la vida sedentaria que tenemos hoy en día.

Irse de vacaciones con niños

Salir con chicos, para muchas familias puede resultar un trastorno. Sin embargo, si tomamos algunas medidas de seguridad y estamos atentos, todo puede mejorar y evitamos tener percances que nos hagan pasar malos momentos en vacaciones. Los chicos son lo más importante. A cuidarlos.

A continuación te damos prácticos tips para que te vayas de vacaciones con tus chicos, como por ejemplo, nunca llevarlos a upa en un viaje en auto, darles de tomar agua embotellada y cuidarlos de la exposición al sol en la playa son algunas de las recomendaciones de los especialistas.

– Parar cada dos horas a descansar

No hay que planificar el viaje teniendo en cuenta sólo la distancia y el tiempo. Cuando se va con chicos, es necesario detenerse cada dos horas y hacer un recreo de por lo menos 20 minutos.

– Con cinturón y con todo atado

No hay que olvidar que el lugar de los niños es el asiento trasero y con el cinturón puesto o su respectivo booster o butaca de acuerdo al peso y la estatura. Los menores deben viajar en sus sillitas y los bebes que pesen menos de 9 kilos, con el asiento invertido. Nunca llevarlos a upa, ni siquiera para amamantarlos. Es muy peligroso. Si es necesario, se debe parar. A lo mejor un viaje a la costa puede insumir seis horas o más, pero lo importante es viajar seguros. Llevar objetos sueltos en la luneta es muy peligroso, ya que se convierten en proyectiles. Es mejor preguntarse si todo lo que se cargó es necesario.

– Comer liviano para evitar la náusea

Las comidas durante el viaje sean frugales: es bueno optar por los hidratos de carbono simples, como sándwiches, porque son de fácil y rápida digestión. Así se disminuye la posibilidad de náuseas y vómitos, a diferencia de lo que ocurre con los snacks, apuntan.

Las gastroenteritis y la contaminación con parásitos son frecuentes en niños durante las vacaciones. Los pediatras recomiendan consumir agua embotellada y la preferencia por comidas poco elaboradas hechas en casa sobre las compradas en rotiserías y restaurantes. También, si se trata de un destino donde el agua no es apta para el consumo, se recomienda usar agua embotellada, incluso para el lavado de dientes.

– Protegidos del sol

Tampoco hay que descuidar la protección solar. Los menores de un año no deberían ir a la playa, ya que no pueden regular la temperatura. Además, antes de los seis meses no se les puede colocar protector. Los menores de dos años no deberían estar en la playa entre las 10 y las 16, y los niños mayores, al igual que los adultos, evitar la exposición entre las 11 y las 15. Siempre deben tener un protector con factor superior a 30, colocado media hora antes y vuelto a aplicar cada dos horas. Tomar mucho líquido y no jugar al sol en malla, sino con remera, pantalón y gorro tipo Piluso. Sólo deben quedarse en traje de baño para entrar en el agua.

– Cuidado con el agua

Hay que tomar recaudos también cuando juegan en la orilla o se meten al mar: Debe ser un adulto y no dos. Siempre designar cuál de los padres estará al cuidado. Esa persona debería estar siempre atenta. La mayor cantidad de ahogamientos se produce en chicos de entre uno y tres años. Alcanza con que haya cinco centímetros de agua para que un chico pueda ahogarse. También se recomienda evitar que manejen cuatriciclos o anden en bicicleta sin usar casco.