Senadores de Juntos por el Cambio aclaran que no votaron la Ley de Emergencia

Los cuatro senadores de Juntos por el Cambio, Francisco Morchio (Gualeguay), Ruben Dal Molin (Federación), Omar Migueles (Tala) y Gastón Bagnat (Victoria), no respaldaron con su voto la ley de emergencia que elevó el Poder Ejecutivo y que contaba con media sanción de Diputados, difundieron en un comunicado.

Al explicar el voto negativo, el presidente del Bloque de Senadores de Juntos por el Cambio (JxC), Francisco Morchio (Gualeguay), cuestionó la falta de análisis y la ausencia de aportes de los sectores que se verán afectados por la aplicación de la ley de emergencia.

“En tan solo seis días, se está aprobando una ley, sin debate, sin trabajo en comisión, sin aportes de los distintos sectores”, criticó el senador por el departamento Gualeguay.

En su alocución, Morchio, cuestionó que el Poder Ejecutivo “imponga” una legislación por el sólo hecho de tener mayoría parlamentaria y no por consenso o “el aporte enriquecedor de los sectores”.

“Lo que decidió el oficialismo fue forzar las mayorías, hacer valer los dos tercios, sin trabajo en comisión y de esta manera, no pudimos escuchar a los funcionarios, escuchar a los especialistas, escuchar a los representantes de los trabajadores, de los jubilados y de lo pensionados. Los legisladores somos representantes de los ciudadanos, de los ciudadanos de nuestros departamentos; ¿cómo lo vamos a representar? ¿Si no tenemos la chance de discutir los proyectos que envía el Ejecutivo?”, se preguntó el presidente del bloque de Juntos por el Cambio.

En cuanto al proyecto, el legislador consideró que es un “aumento de impuestos, al que se lo catalogó de solidario. Quiero decirles que el primer principio que tiene la solidaridad es que es voluntaria y esto no es voluntario. Además, para mí, la solidaridad es discreta y anónima. Este proyecto es un descuento a los haberes de los trabajadores y un aumento de impuestos”, enfatizó.

“Este proyecto no es a causa de la cuarentena. Entre Ríos tiene déficit desde hace años. Este grupo de funcionarios que hoy gobierna Entre Ríos viene gobernando desde el 2003, y, casi siempre, con gobiernos nacionales del mismo signo político, salvo los cuatro años del presidente Mauricio Macri. Fueron muchos años para ordenar las cuentas, para hacer eficiente el Estado y hacer prolija la Caja de Jubilaciones. Quiero creer que esta es una imposición temporal, pero lo dudo, porque en este país estamos llenos de ejemplos que las imposiciones temporales durarán para siempre, como fue el impuesto a las ganancias o bienes personales, son ejemplos de lo que era por un tiempo y quedó para siempre”, dijo Morchio antes de anunciar el voto negativo de su bloque a la ley de emergencia.

Reforma pendiente

El legislador, también recordó que en cada período legislativo el gobernador Gustavo Bordet anunció que “ese iba a ser el año de la reforma política, de la reforma judicial, de la reforma electoral y de la reforma previsional. Siempre que lo dijo, aplaudí esas propuestas, pero no quiero ser ingenuo, quiero hacer una oposición sana y no poner palos en la rueda, pero no quiero ser parte de una oposición ingenua”, enfatizó.

El presidente del bloque de JxC, dijo compartir con el Gobernador la necesidad de reformar el Estado, porque “detrás del Estado está la gente y son ellos a quienes representamos. El Estado presente no es sólo asistencia, que está muy bien, también es acompañar a los empleados, a los empleadores, a los que dan trabajo y a los productores”.

“Si nos hubiesen incluido en la discusión, le hubiésemos contamos contado que el aumento al impuesto inmobiliario, a las fracciones de más de 1.000 hectáreas, abarca montes de Federal, Feliciano, islas de Gualeguay, Ibicuy y Victoria, donde la unidad económica supera enormemente las 1.000 hectáreas. Hay unidades económicas que no son viables y que tienen 1.600 hectáreas y también se le va a aplicar el aumento”, describió Morchio.

El senador por el departamento Gualeguay, recordó que “diálogo y consenso” el gobernador Gustavo Bordet buscó en el período anterior, con la gestión de Macri en sus muchas ideas a Buenos Aires, donde obtuvo fondos para pagar sueldos, aguinaldos y jubilaciones. “Digo todo esto, por más que algunos se sonrían, en la tranquilidad de que siempre quise ser parte de una oposición constructiva y que este bloque haga una oposición constructiva”.

“Este proyecto es un aumento de impuestos para seguir manteniendo el mismo gasto, fue muy claro el senador (Rubén) Dal Molin y el diputado (Esteban) Vitor, quienes recordaron dichos del gobernador a la prensa ‘que había recibido una provincia fundida’ y no quiero que el próximo gobernador o gobernadora tenga que decir que recibió una ‘provincia fundida’, por eso este bloque no va a votar la ley de emergencia”, dijo Morchio, al finalizar su discurso en el recinto.