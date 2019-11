Sin acuerdo por el defensor del Pueblo mañana quedaría acéfalo

Print This Post

La sesión especial está convocada para este martes 26 de noviembre, a partir de las 9.30, en la Sociedad Unión Árabe, en España 353. El Honorable Concejo Deliberante debería definir la designación del defensor del Pueblo, el Adjunto y de Adultos Mayores. Según trascendió en el oficialismo municipal el postulante con mayores chances para ombudsman de la ciudad cuenta con 9 votos de los 10 necesarios, por lo que la institución podría quedar acéfala si no hay acuerdo.

El Concejo Deliberante de Paraná deberá decidir en la sesión de este martes el nombramiento del defensor del Pueblo, defensor Adjunto y defensor de los Derechos de las Personas Mayores. El plenario, que se llevará a cabo en el marco del programa “El Concejo en tu Barrio”, tendrá lugar en la sede de la Sociedad Unión Árabe, calle España 353, desde las 9.30.

Cabe recordar que para el nombramiento de los defensores se requerirá el voto afirmativo de los 2/3 (10 votos) de la totalidad de los miembros que integran el cuerpo legislativo local (15 concejales). Caso contrario el concurso se declarará desierto. En este escenario, el postulante con mayores contaría sólo con 9 votos, sostuvo la edil María Marta Zuiani (UCR – Cambiemos) en declaraciones radiales a FM Litoral.

La legislatura paranaense, en una reunión que los ediles celebraron el jueves pasado, emitió un despacho de Comisión respecto al defensor de los Derechos de los Adultos Mayores, proponiendo una terna de candidatos integrada por Stella Maris Perrone, Rosana Mabel Toso y Ligia Natalí Blanco.

Cabildeos

En el mediodía de hoy se llevó adelante la reunión parlamentaria de cara a la sesión de mañana, donde quedaron pendiente de resolución las postulaciones para los cargos de defensor del Pueblo y defensor del Pueblo Adjunto, respectivamente.

Luego de este encuentro, la concejala Cristina Sosa (“Frente para la Victoria”) informó que “ningún postulante cuenta con los diez votos necesarios para ser elegido”.

“Frente a esta situación, los concejales del oficialismo de “Cambiemos” propusieron prorrogar el concurso, medida con la que personalmente no estoy de acuerdo, ya que considero que debe ser la gestión entrante la que tiene que definir si reabre el concurso o llamará a uno nuevo”, afirmó.

La edila aclaró que la única facultad que tienen los concejales es la de votar sobre si hay defensor o no, y añadió: “Efectivizada esa facultad, que tiene como propósito cubrir los lugares vacantes en la Defensoría del Pueblo, allí se terminan nuestras atribuciones”.

En este marco, Sosa remató: “Nosotros no tenemos facultades para definir sobre una nueva prórroga, ni para decidir quién queda a cargo en el caso que no se elija defensor, nuestra responsabilidad está acotada a votar o no votar por los postulantes a las defensorías”.

El concejal Luis Díaz (“Frente Renovador”) contó que “en la reunión parlamentaria se informó cómo va a ser la elección de los tres cargos concursados en la Defensoría del Pueblo”.

“No hemos podido lograr consenso en el día de hoy, así que seguramente intentaremos tomar esta decisión en la sesión de mañana, donde se definirá el futuro de este concurso”, manifestó.

Por último, el edil Santiago Gaitán dijo: “Aparentemente no tenemos acuerdo, que sería que algún postulante reuniese diez votos. No obstante, vamos a seguir trabajando entre hoy y mañana para lograr el consenso necesario para poder elegir defensor del Pueblo, Adjunto y de los Derechos de las personas Mayores”.

Participaron de la reunión, la viceintendenta Josefina Etienot, el secretario parlamentario Daniel Lendaro, los concejales Karina Llanes, María Marta Zuiani, Emanuel Gainza, Carlos González (“Cambiemos”) Cristina Sosa, Sergio David Cáceres, Sebastián Bértoli (“FpV”), Luis Díaz (UNA – Frente Renovador), Elsa Salazar y Santiago Gaitán (“Paraná de Pie”).