Sorpresa y dolor en la Mesa de Enlace por los dichos de Bahillo

La Mesa de Enlace provincia emitió hoy una declaración en respuesta a las declaraciones del ministro de Producción, Turismo y Desarrollo Económico de Entre Ríos, Juan José Bahillo. Las entidades agraria expresaron su malestar por las afirmaciones del funcionario que aseguró que los representantes rurale “están forzando la conflictividad”. En diálogo con AIM, el titular de Farer, José Colombatto expresó: “Duele porque Bahillo viene de nuestro sector, fue vocal en la Rural de Guaelguaychú, tiene campos, conoce la situación, no es ajeno porque debe padecer como lo padecemos todos”.

“Hemos demostrado desde siempre un espíritu dialoguista y en ese sentido nos reunimos con el propio ministro un día después de haber asumido. Si existe un sector que ha sabido tener templanza y paciencia, es el agropecuario”, indicaron en un documento conjunto la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (Farer), le Federación Agraria Argentina (FAA), la Sociedad Rural Argentina, y la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco). De esta forma, salió a responder Mesa de Enlace provincial las afirmaciones del ministro de Producción que trascendieron ayer. “Nos sorprendió el carácter de la nota de Bahillo, donde lo notamos un poco virulento. Y acusándonos en lo que representa al menos a mi gremial, que es Farer, desde donde realmente tratamos de hacer política agropecuaria, no política partidaria; esto es la salud que mantienen Farer”, explicó Colombatto a esta Agencia.

El presidente de Farer dijo asimismo que “hoy en día han salidos dirigentes que han pasado a la política, pero nunca mezclamos lo gremial respecto del campo con lo partidario. Por eso nos dolió porque con Bahillo veníamos teniendo reuniones. Una fue por Mesa de Enlace provincial ni bien asumió y otra por Farer, donde fue muy buena. Los dos somos copoblanos y presentamos toda la agenda que le pedimos al gobernador, que hace cuatro años que no nos recibe. Y vimos en la designación de Bahillo un puente con el gobernador. Que al menos va la agenda que pedimos, que más allá del impuesto inmobiliario que es lo que le irritó a Bahillo, es tema caminos, tarifa eléctrica, ingresos brutos, Vialidad. Hay muchos puntos que nos preocupa y que vemos que el Gobierno no los está atendiendo”, reprochó.

Razones

En cuanto a las intenciones de la réplica, el dirigente ruralista apuntó: “Sentimos la necesidad de contestarle más que nada para no confundir a la gente, que la Mesa de Enlace no es un partido político. Sin dudas políticas se hace en todos lados, desde ya. Pero de ahí que sea el brazo político de un partido es lo más alejado de la realidad. Y por ahí duele porque Bahillo viene de nuestro sector, fue vocal en la Rural de Guaelguaychú, tiene campos, conoce la situación, no es ajeno porque debe padecer como lo padecemos todos. Nos dolió porque veníamos trabajando bien. Sin respuestas en lo teórico y práctico, pero por lo menos un funcionario que escucha y que parece que entiende. Incluso el en declaraciones a un medio reconoce la presión tributaria, que este sector no da más. Por eso nos sorprendió y salimos a contestar porque cuando quieren confundir a la gente hay que salir a contestar con altura, educación, nos pareció desde nuestra entidad y la Mesa de Enlace provincial”.

Por último, Colombatto reiteró que desde la Mesa de Enlace ven con beneplácito que el funcionario provincial los haya recibido, aunque señaló que están “esperando alguna respuesta que no hemos tenido. Tenemos toda la paciencia, porque recién arranca, pero esperamos alguna medida para que el sector se sienta acompañado por el gobierno. Hoy no la tenemos y por eso no entendimos la irritabilidad de él”, apuntó.

Documento

En cuanto al comunicado en otros aspectos planteados por la Mesa, coincidieron en que “Bahillo comprende en profundidad la verdadera situación del productor agropecuario, porque lo ha sido y tiene un conocimiento cabal de las enormes dificultades a la hora de producir y de vivir en el campo. Desde el día uno de su gestión nos pusimos a disposición para avanzar en los consensos necesarios sobre diversos temas del ámbito productivo rural. Es cierto también que han pasado solamente dos meses, pero hasta ahora todas las respuestas han sido teóricas. Igualmente, apostamos y seguiremos apostando al diálogo, sabedores que las imposiciones no construyen sino enconos y diferencias. Estamos para conversar, debatir, construir y consensuar todo lo que sea necesario”, señalaron.

En el mismo sentido, indicaron que “más allá de nuestra enorme predisposición y voluntad, Bahillo también sabe de la catarata de dificultades que vienen poniendo en jaque la producción entrerriana: la enorme presión fiscal; ingresos brutos; la vuelta del impuesto a los sellos; la intransitable trama vial; el gigantesco déficit de la provincia que no es responsabilidad del campo; la compleja realidad de las economías regionales como la lechería, la citricultura y el arroz; entre otros aspectos; por lo que decir que estamos preocupados sólo por el inmobiliario rural no es real”, recalcaron; a la vez que recordaron que “desde la Mesa elogiamos públicamente la llegada de Bahillo al ministerio porque entendíamos que era un gran paso hacia la búsqueda de acuerdos. Y respecto de sus dichos en relación a que no debemos poner en duda que el gobernador nos va a atender, esa incertidumbre está dada por el hecho que llevamos 4 años esperando esa audiencia”, puntualizaron.

“Bahillo -continuaron- debería mostrar la misma energía en defender los intereses de los productores entrerrianos frente a la suba de retenciones dispuesta por el Gobierno Nacional que implican una transferencia de fondos de la provincia a la Nación, recursos que no volverán a donde se originan”, destacaron.

Por último, desde la Mesa de Enlace recordaron que “nuestras posturas son las voces de las bases, de esos productores y sus familias que todos los días arriesgan, trabajan e invierten para que los argentinos tengan los alimentos en la mesa y gracias a lo cual al país le entran miles de millones de dólares en concepto de retenciones. Nuestros rostros, visibles, son la expresión de todos esos productores anónimos que tienen voz a través nuestra. Y entendemos esa responsabilidad con madurez por lo que seguiremos apostando a construir puentes para acercarnos todas las veces que resulte necesario”, finalizaron.