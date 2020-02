Stratta encabezó los actos por el aniversario de la batalla de Caseros y de San Lorenzo

Print This Post

El gobierno entrerriano conmemoró este lunes 3 de febrero el 207º aniversario del Combate de San Lorenzo y el 168º aniversario de la Batalla de Caseros. De la ceremonia participaron la vicegobernadora Laura Stratta, en representación del gobernador Gustavo Bordet y el intendente de Paraná, Adán Bahl.

A las 8 de la mañana inició en la plaza 1 de Mayo el primer acto homenaje, en el monumento al general José de San Martín, al cumplirse 207 años del combate de San Lorenzo. Luego en el monumento a Urquiza, sobre calle Alameda de la Federación, se homenajeó a Justo José de Urquiza al cumplirse 168 años de la batalla de Caseros.

En la oportunidad, Stratta dijo que son fechas “muy importantes para los entrerrianos, que nos interpelan para ver qué valores guiaron cada una de estas batallas que atravesaron la construcción y consolidación de nuestro país».

En el Monumento al General Urquiza, Stratta puntualizó que “a 168 años de la batalla de Caseros, su significado aún nos interpela a los argentinos y a los entrerrianos en particular, sobre la forma en la que resolvemos nuestras diferencias y aunamos criterios en la construcción de nuestro país”. Y aseguró que “en tiempos de adversidades y de opiniones encontradas, son nuestros próceres un espejo en el cual mirarnos”.

Aseguró que “tenemos por delante la tarea de profundizar la Patria, la de la inclusión; la del acceso a la salud y a la educación; la del empleo y la esperanza; la del respeto y la solidaridad. Y mucho más en estos tiempos en los que miles de compatriotas aún pasan hambre, no tienen trabajo, no pueden acceder o permanecer en e l sistema educativo. Si aquellos patriotas frente a cuyas estatuas hoy planteamos un momento homenaje y reflexión estuvieran aquí, no hubieran dudado en el camino a seguir”.

En este sentido, dijo que “con orgullo puedo decir que nuestro gobierno provincial, con el gobernador Gustavo Bordet a la cabeza, tiene como norte la consolidación de un Estado presente, que permita el desarrollo integral de las personas, que nos posibilite vivir con esperanza, desarrollarnos en nuestro lugar, desde una base de igualdad y con fuertes lazos de solidaridad”.

Recordación

Por su parte, el intendente Adán Bahl, en plaza 1 de Mayo en el monumento al general José de San Martín, dijo que “recordamos esa batalla clave en la gesta de independencia de Sudamérica, la que fue el bautismo de fuego del Regimiento de Granaderos que formó parte inicial del personal militar que dignificó y llevó adelante el inicio de lo que representó la liberación de nuestra querida América».

En este marco, apuntó que «días como hoy sirven para reflexionar el legado que nos dejaron estos patriotas que ante contingencias de todo tipo tuvieron que superarse para salir adelante. Es un excelente ejemplo para tener en cuenta, no solo en Paraná sino también en el país, ante tantas contingencias, hay que arremangarse y avanzar».

Por último, puntualizó que “necesitamos marchar unidos los vecinos de esta ciudad, reescribiendo los valores que necesitamos para hacerle frente a la realidad en la que hoy convivimos: el respeto, la decencia, la confianza, el compromiso para defender los derechos de todos y aportar a una patria digna desde acá, desde el lugar donde vivimos” y acotó: “San Lorenzo fue el comienzo de una gran gesta emancipadora que no podemos dar por concluida, ni pensar como una imagen detenida en el tiempo: la historia está viva, nos enseña y nos ayuda a imaginar lo que somos capaces de hacer”.

De la ceremonia participaron las ministras de Gobierno, Rosario Romero y de Desarrollo Social, Marisa Paira; la viceintendenta, Andrea Zoff; el jefe de la policía de Entre Ríos, Gustavo Maslein; legisladores, concejales, funcionarios, representantes de la Policía de Entre Ríos, Gendarmería, Prefectura y Servicio Penitenciario; Fuerzas armadas aéreas y Ejército Argentino y vecinos.

Los actos se desarrollaron en el Mástil de las Tradiciones en Plaza 1º de Mayo, y al pie del Monumento al General Urquiza, en Alameda de la Federación al final, con la participación de autoridades, efectivos de las fuerzas armadas, de seguridad, y público en general.

En ambas ceremonia se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino, la Marcha de Entre Ríos, se colocaron ofrendas florales y hubo un toque de silencio.