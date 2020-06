Stratta habló de los desafíos políticos en tiempos de pandemia

Print This Post

«No se puede gobernar sin escuchar». Así lo expresó la vicegobernadora Laura Stratta durante un encuentro digital en vivo por Instagram, convocado por los dirigentes del colectivo Generación Patriótica. El objetivo de la propuesta se centró en el debate sobre los interrogantes, las disputas de sentido y las ideas vinculadas a “Los desafíos de la gestión pública en la coyuntura actual”. Además, la presidenta del Senado entrerriano opinó sobre la comunicación como un derecho y el rol de la militancia.

La vicegobernadora Stratta se refirió a los desafíos que implica ser la primera mujer en ocupar este puesto en la provincia. Stratta destacó «la posición» que tomó el mandatario entrerriano por dar respuesta “a una demanda histórica” que venían llevando adelante las mujeres de mayor protagonismo y participación en la esfera política. «Él nos convocó a trabajar en el marco de la gestión y hoy tenemos una fórmula provincial con equidad de género pero también un gabinete provincial con equidad de género», subrayó.

«También fue importante romper con las lógicas tradicionales de los departamentos grandes de la provincia, esos cierres electorales que pierden de vista la representación de los valores. Yo provengo de Victoria, una comunidad de 40 mil habitantes que no entraba en las chances de poder llegar a ciertos lugares», comentó Stratta tras remarcar la importancia de «romper con estas lógicas, construir consensos, representar una generación que creció en los ’90, que se hizo un lugar y un camino desde el compromiso, la convicción y la militancia».

En tal sentido, la presidenta del Senado de Entre Ríos opinó que «la militancia es una opción de vida, es poder empatizar con el otro para transformar la realidad que siempre nos duele. Como generación, tenemos mucho para aportar y creo que si hay algo que hicieron Néstor y Cristina Kirchner fue abrirnos las puertas y volvernos a enamorar», sostuvo Stratta al tiempo que consideró: «Quienes comenzamos a transitar este camino, tenemos el orgullo de poder ocupar estos lugares y poder representar a muchos y a muchas».

Tiempos de gestión

En este contexto, la vicegobernadora valoró la gestión y las políticas públicas de contención socioeconómicas que lleva adelante el Gobierno. «En Entre Ríos venimos sosteniendo el trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio, para poder dar respuestas integrales a las demandas que nos plantea la sociedad, pero sobre todo en la convicción que nuestro Presidente está pensando en el bienestar general». Y acotó: «Más allá de las distintas situaciones epidemiológicas que tenemos, porque vivimos en un país diverso, tenemos que entender cuáles son las prioridades y a partir de ahí qué defendemos y a quiénes estamos defendiendo. Eso nunca tenemos que perder de vista: cuáles son las razones de ser de las decisiones que tomamos y en esas decisiones, qué es lo que prima», afirmó.

Para Stratta, es fundamental «estar muy atentos y no perder de vista que es necesario fortalecer vínculos, lazos y que hoy más que nunca necesitamos fortalecer el rol de un Estado activo, presente y protagónico, que permita mitigar la desigualdad».

Metas

«No hay otra manera de gobernar o ejercer la función pública que no sea haciendo, escuchando o construyendo vínculos. No se puede gobernar sin escuchar», manifestó la vicegobernadora tras destacar que «la mayor virtud de quienes ocupamos lugares de responsabilidad es tener el oído atento a lo que sucede a nuestro alrededor, pero también es importante saber que nuestra sociedad tiene mucho para decir. Creo en el concepto: ‘Nadie se salva solo’, que dice también el Papa Francisco, en esta mirada de que el centro es la persona y que a partir de ahí tomamos las mejores decisiones».

Stratta fue referente provincial del Programa Banco Popular de la Buena Fe del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y coordinadora de la sistematización en Entre Ríos del Programa de Fortalecimiento de las Instituciones de Microcrédito. Como diputada provincial, entre 2011 y 2015, se destacó por ser autora de la Ley 10.151 de Economía Social de Entre Ríos y del proyecto de ampliación de la licencia por maternidad, paternidad y adopción. De 2015 a 2019 ocupó el cargo de ministra de Desarrollo Social de Entre Ríos, impulsando proyectos de fortalecimiento de la economía social y de organizaciones sociales.

De su experiencia como titular del Ministerio de Desarrollo Social, Stratta recordó: «Nos tocó gobernar en épocas de Mauricio Macri, que no fue sencillo porque teníamos que elaborar políticas públicas para mitigar el impacto que generaban sus decisiones en el entramado social, en los trabajadores, en los niños, en las mujeres, emprendedores, en los adultos mayores».

Seguidamente, la vicegobernadora opinó que «lo que derriba el discurso de la meritocracia es un Estado presente que iguala, que abre puertas y que genera oportunidades, éste es el gran desafío que tenemos como Gobierno», remarcó tras asegurar que «estamos para construir un vínculo que permita que la vida de otra persona esté un poco mejor. Cuando uno siente que transformó una vida, es un bálsamo; ahí encontramos el principio y el fin de lo que hacemos».

«Más allá de las minorías que aparecen y que siempre están, hay una enorme solidaridad: los comedores comunitarios, mujeres que se organizan y siguen trabajando, el Estado que sigue trabajando para ver de qué manera ir progresivamente habilitando ciertos sectores para poder dar respuestas, pero siempre priorizando la salud. Esto muestra un rostro humano de la política y de las iniciativas ciudadanas. Está bueno que tengamos un registro y que también lo podamos llevar como bandera en la etapa que viene que nos tiene que encontrar lúcidos, creativos, unidos y solidarios. Por eso es fundamental tejer redes para poder atravesar este tiempo», aseveró.

El partido

«Desde el peronismo siempre tenemos el enorme desafío de poder comunicar mejor, poder llegar y convocar mejor porque nunca hacemos el uso instrumental de la comunicación, al entender a la comunicación como un derecho humano, la sentimos y la defendemos y entendemos que con las herramientas que tenemos podemos llegar pero creo que ahí nos falta», consideró Stratta.

En el último tramo de la charla, opinó sobre la Patria y los sueños a alcanzar. «Perón es el punto de partida, pero nunca tenemos que dejar de pensar en una Patria mejor. Como generación y como militantes, no podemos dejar de soñar porque siempre hay algo más para hacer», dijo. Y afirmó: «Desde la militancia y la convicción, tenemos que poder sembrar mucho más, nunca tenemos que perder la esperanza y sobre todo no dejar de transmitir que necesitamos más pueblo, construir una Patria más amplia, con más oportunidades porque todavía hay mucha desigualdad, mucha grieta y necesitamos aportar muchísimo».

Seguidamente puso en valor la figura de Evita destacando su sabiduría, pensar y sentir. «Eva amplió los derechos como nadie y lo desafió como mujer, como política, como militante. Eva sigue siendo faro», aseguró Stratta tras aseverar: «Estos valores son los que nos salvan, los valores de la solidaridad».

Stratta destacó: «En este sentido, yo tengo una visión que alguno podrá tildar de romántica de la política, pero que es la que le da sentido: creo que no tenemos que perder de vista que mientras haya un derecho que no llegó o no se conquistó, hay una tarea enorme por delante para hacer».