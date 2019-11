Temporada de aire acondicionado: Cómo cuidarnos

Print This Post

Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado suele transformarse en el mejor aliado de la gente, pero las consecuencias del uso de este suele traer numerosas consecuencias. Sin embargo, hay trucos para ahorrar en el consumo, consejos para optimizar el uso en los autos y recomendaciones para evitar problemas de salud, constató AIM.

Gran parte del calor que se acumula dentro de casa proviene directamente del sol que choca con el techo y que entra por las ventanas. Una forma de refrescar los ambientes es plantando arbustos alrededor de casa para que el sol no penetre tan fuerte. Aunque no lo creas, esta simple medida puede hacerte ahorrar hasta un 10 por ciento de lo que gastas en aire acondicionado.

Otra medida para que uses menos el aire acondicionado es que coloques pantallas solares o mosquiteros en las ventanas, para que el sol que entra a través de ellas no sea tan fuerte.

Ya lo leíste varias veces pues es momento entonces de que lo pongas en práctica. Para algo existe el termostato programable, y es para que regules la temperatura de tu casa durante el día, la noche, e incluso cuando no estás. De esta manera ahorrarás de un 5 por ciento a un 15 por ciento en tu próxima factura eléctrica.

Si bien los ventiladores no enfrían como el aire acondicionado, hay momentos del día en que los puedes usar, cuando no hace tanto calor y sólo necesitas refrescar un poco la casa. La manera correcta de hacerlo es colocarlos más arriba que las ventanas. Cierra las que estén cerca del ventilador y abre las más lejanas, así lograrás que el aire circule por la casa.

Cocinar comida elaborada no sólo te cae pesada en verano, sino que recalienta aún más la casa por las horas o minutos que llevan las cocciones. Deja para la noche las cosas que tengas que hornear o hervir, y de día elige la comida más fresca y saludable.

Si tu aire tiene ya varios años de uso, será mejor que consideres cambiarlo por uno nuevo, pues los modelos recientes son mucho más eficientes en cuanto a energía que los más antiguos.

Aunque parezca un verso, es la pura verdad. Tener el filtro del aire limpio y el drenaje cuidado te asegurará que el aparato no trabaje por demás y reducirás el gasto de energía.

Otra cosa para saber si tu aire acondicionado funciona bien y no está gastando de más es hacerle un chequeo anual, en manos de un técnico. No cuesta mucho y obtendrás el mejor rendimiento de tu aparato.

Qué sucede cuando se abusa del aire acondicionado

Las bandejas que tienen los equipos de aire acondicionado suelen acumular polvo; si no se limpian con frecuencia, cuando se enciende el equipo se esparcen bacterias y hongos a través del aire que despide. Si consideras que los alérgenos más comunes se encuentran en las partículas de polvo, puedes tener una idea de cuán dañino es para la salud el uso de un equipo de aire acondicionado que lleva meses sin limpiarse. Tal vez ahora sepas qué puede estar causando tus problemas respiratorios.

Los productos químicos que contiene el refrigerante que utilizan los equipos de aire acondicionado, tales como hidrocarburos fluorados (conocido como Freón), inhiben el oxígeno que llega a los pulmones y las células. Por lo tanto, y según la oficina de Evaluación de Riesgos de Salud Ambiental de California (Oehha), el uso diario de aire acondicionado puede causar afecciones respiratorias y otras como:

Acumulación de líquido en los pulmones, daño de órganos, muerte súbita, pérdida de peso, daño cerebral, erupciones alrededor de la boca, problemas de coordinación, mareos, dolores de cabeza, irritación ocular, de nariz y garganta, taquicardia, vómitos, congelaciones, tos, quemaduras químicas a la piel, pérdida de la conciencia, convulsiones, sangrado de los pulmones.

Uso correcto del aire acondicionado en los autos

El aire acondicionado en los vehículos, a más de brindar confort a los ocupantes, se está convirtiendo, -dependiendo de la región donde vivamos- en un accesorio de seguridad, pero ¿sabe usted dar el uso correcto al sistema de enfriamiento y calefacción del automotor?

¿El Aire Acondicionado aumenta el gasto de combustible?

La primera duda que tienen los conductores es si el aire acondicionado afecta la potencia del motor y el consumo de combustible. Para entender un poco, el compresor de gas responsable por la refrigeración necesita utilizar la potencia del motor para su accionamiento y consecuentemente, también utiliza combustible. La interferencia varía de acuerdo con el tipo de compresor empleado por el vehículo. Entonces, SÍ hay consumo extra de combustible en la utilización del aire acondicionado. Por el contrario, el uso de aire caliente no representa ningún impacto en el consumo de combustible o en la potencia del vehículo.

¿Qué revisar antes y después de salir de viaje en tu auto?

La temperatura ideal

La sensación térmica ideal en humanos varía de 21º y 26º grados centígrados. Cuando un auto está estacionado y expuesto al sol, puede alcanzar una temperatura de 70º a 85º grados. En esas condiciones, lo recomendable es abrir las puertas, prender el automóvil y salir, debemos esperar unos minutos hasta que los gases nocivos salgan del interior; luego se sugiere posicionar el selector de ventilación a su máximo nivel con dirección al frente y hacia los pies, no hacia el rostro, y luego prender el aire acondicionado. Se aconseja rodar con el vehículo por unos minutos en estas condiciones y con los vidrios abajo, hasta que el aire caliente haya circulado y salido totalmente.

Cuidado con los gases que se generan

La temperatura exterior con el carro cerrado se duplica al interior y genera gases tóxicos.

Es muy importante saber que un vehículo en la sombra acumula 400-800mg de benceno, si un auto está expuesto al sol, con solo 16 grados centígrados, acumula más de 4000 mg de benceno y eso ya es más de 40 veces los niveles recomendados para la salud. Ahora, imaginemos un auto que está en una región caliente donde la temperatura es de 30 grados o más, en esas condiciones la temperatura dentro del carro cerrado, fácilmente ultrapasa el doble de lo que marcaría el termómetro en el exterior.

El benceno es una toxina muy peligrosa para cualquier ser humano, más aún para niños pequeños o mascotas que transportemos en el auto. La exposición al benceno podría aumentar el riesgo de padecer leucemia y otras enfermedades de la sangre.

¿Qué es Recirculación de Aire y para qué sirve?

El signo de la derecha es Recirculación, la flecha que ingresa de afuera en el carrito es aire externo.

Hay un botón importante en el panel que la mayoría no entiende su función, ni le presta mucha atención, y es el de Recirculación del Aire. Este impide que el aire de afuera entre al carro. Lo accionamos cuando pasamos por lugares con malos olores o también cuando estamos atrás de un camión que arroja mucho humo. Pero dejar este sistema prendido todo el tiempo no es bueno. Pues el aire se va tornando viciado y con poco oxígeno. Use este sistema solo cuando sea estrictamente necesario. También debería ser usada en los primeros momentos de encender el carro, hasta que alcance un nivel agradable para el pasajero, al llegar a un ambiente agradable debe ser apagado para permitir la entrada del aire externo.

El aire acondicionado retira la humedad del aire al permanecer con el botón de recirculación prendido; el aire interno circula varias veces por dentro del sistema quedando cada vez más seco y cada vez más frio. Alguna vez imagino habrá sentido ardor y lagrimeo en sus ojos y también una tos seca, es esto precisamente lo que causa el aire acondicionado, cuando no se permite que entre aire externo. Con la circulación del aire externo, el aire se renueva y mantiene la humedad relativa en niveles más confortables. Por eso la sugerencia es, solo en casos necesarios accionar el botón de Recirculación del Aire.

¿Por qué hay malos olores al prender el Aire Acondicionado?

Sepa que el sistema puede acumular hongos en la caja de aire y cañerías, principalmente en periodos de lluvia, debido al agua condensada en esos espacios o al taponamiento de respiración. Esta puede ser la causa de los malos olores. Para evitar esto, en el caso que haya taponamiento es recomendable verificar el funcionamiento de respiración de la caja de aire durante las revisiones del vehículo. En los climas fríos donde no es necesario el uso de aire acondicionado, se aconseja prender el sistema de enfriamiento de 5 a 10 minutos por semana, cuando no se usa el aire hay muchas posibilidades de perder el gas refrigerante, esto usualmente pasa en carros usados con varios años de edad.

Cada seis meses usted puede buscar una empresa especializada para verificar las mangueras, la presión del gas, y también el filtro, ya que cuando está muy sucio, es un perjuicio que beneficio.

¿En la ruta es mejor andar con aire acondicionado o con vidrios abiertos?

El aumento de consumo en la carretera, es muy similar a que ande con las ventanas abiertas o que circule con el aire acondicionado prendido. Esto porque los vidrios abiertos permiten que el aire entre al auto y “frene” el vehículo. Entonces la mejor opción en esas circunstancias es usar el aire acondicionado, a no ser que usted quiera ver los cabellos al viento, papeles volando, etc.

A partir de ahora entonces ya sabemos, que el uso del Aire Acondicionado provoca mayor consumo de combustible; también sabemos que no debemos entrar y arrancar cuando el carro ha estado expuesto al sol, porque ingresarán a nuestro organismo gases tóxicos; ahora estamos conscientes que el botón de Recirculación de Aire debe ser usado únicamente por periodos cortos, y que en regiones donde campea la inseguridad, lo más recomendable es andar con los vidrios arriba para evitar malos ratos con personas dueñas de los ajeno.

La salud

