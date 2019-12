Todo lo que tengo que saber sobre el dólar «turista»

Print This Post

Luego de conocerse la nueva medida del Gobierno nacional, surgieron una batería de dudas: ¿Cuándo entra en vigencia? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién lo paga? ¿Qué servicios alcanza? ¿Si ya hice compras, lo voy a pagar?

Desde que el jefe de Gabinete Santiago Cafiero confirmó que se aplicará una sobretasa del 30 por ciento en las compras con tarjetas en el exterior, miles de argentinos comenzaron a hacerse preguntas.

¿Qué es el dólar “turista”?

El dólar “turista” no es un nuevo tipo de cambio oficial, es un nuevo impuesto. Se llama Impuesto Para Una Argentina Inclusiva Y Solidaria (Pais). Es un “recargo” del 30 por ciento que se establecerá por ley del Congreso nacional en el marco de una emergencia económica a las compras con tarjetas de crédito y débito emitidas por un banco o entidad financiera en la Argentina.

¿Cuánto valdrá el dólar “turista”?

El precio de “cotización” virtual será 30 por ciento mayor que el valor del dólar oficial tipo vendedor del Banco Nación. Este martes el dólar oficial opera en 63,09. Por tanto, el “recargo” será de 18,927 por cada dólar. Así, el dólar “turista” cotizaría alrededor de 82 pesos.

¿Por qué se llama dólar “turista”?

Se le dice dólar “turista” porque serán los argentinos que viajan al exterior los que lo pagarán. Aunque también alcanzará a los “servicios” extranjeros que son contratados dentro del país. Es posible que se lo bautice dólar Pais.

¿Qué servicios estarán alcanzados por el dólar “turista”?

Netflix, You Tube Premium, HBO GO, Amazon, Disney+, Spotify, Airbnb, Tinder Gold y otras apps de entretenimiento.

En principio no incluye a las apps de transporte de pasajeros con conductor privado, como Cabify, que tiene sede empresaria en el país. Uber, no posee y sí sería alcanzado.

Licencias de uso de software o servidores extranjeros.

Compras de bienes en otros países a través de las plataformas como Amazon o Alibaba y sus similares.

Cursos educativos a distancia, posgrados en instituciones del exterior.

Descargas de juegos on line para Play Station 4 y 5, Xbox One o Nintendo Switch y otras consolas.

Suscripciones a medios de comunicación digitales extranjeros o compras de revistas y publicaciones editadas en el exterior.

Pasajes aéreos, terrestres, navales; alojamientos y hoteles; excursiones y paseos; entradas a museos, espectáculos deportivos o artísticos; paquetes turísticos completos.

Aplicaciones extranjeras para alquileres de propiedades, estilo Airbnb, Booking, Flipkey, HOmeAway, y otras.

No están incluidos los insumos médicos o científicos, ni los libros.

¿Cómo me entero que estoy pagando el recargo del 30 por ciento del dólar turista?

Las compras o “servicios” son adquiridos a un valor en dólares, pero en el resumen de la tarjeta aparecen detallados con un precio en pesos al tipo de cambio oficial de la fecha de cierre de la tarjeta. Cuando el “recargo” entre en vigencia, en el resumen figurará el valor en dólares convertido a pesos más el 30 por ciento.

¿Si soy argentino y vivo en el exterior también debo pagarlo?

Lo pagarán aquellos argentinos que tengan una tarjeta de crédito o débito emitida por un banco o entidad radicada en la Argentina.

Si es argentino, vive en el exterior y tiene una tarjeta de un banco extranjero no serán alcanzados por el tributo, ya que esa tarjeta está regulada por leyes del país de emisión.

¿Para qué sirve el dólar “turista” y el recargo del 30 por ciento?

El principalmente motivo es evitar una mayor salida de dólares del sistema financiero nacional. Según los cálculos del ministerio de Economía de Martín Guzmán, con esta decisión se podría aportar durante 2020 unos 1.500 millones de dólares, reduciendo el déficit de la cuenta externa de los 6.000 a los 4.500 millones.

Pero además, la implementación de este recargo busca incentivar el turismo local y las compras de bienes y servicios de origen argentino, bajo una lógica “solidaria y contributiva”, como definió Santiago Cafiero.

Por efecto del extra del 30 por ciento con del dólar «turista», se espera un mayor movimiento de argentinos por la Argentina en las próximas vacaciones 2020.

¿Por qué se decidió que el dólar “turista” sea un impuesto nuevo?

Para que el tributo tenga fuerza legal y pueda ser manejado desde el Poder Ejecutivo.

Porque los tiempos del Banco Central serían más largos, ya que aún no está formalizado el directorio que acompañará al nuevo presidente de la entidad, Miguel Pesce.

Para que no surja la identificación de la medida con la aplicación de un esquema de desdoblamiento cambiario, una situación que desde la administración de Alberto Fernández se quiere evitar de raíz.

¿Será posible que haya un reintegro del 30 por ciento que se cobra por dólar “turista”?

No se les permitirá a los contribuyentes que realicen estos gastos poder tomarlos a cuenta de algún otro impuesto vigente, tal como funcionaba la misma carga durante la última etapa del kirchnerismo. El Gobierno se descartó que pueda haber una devolución de Ganancias como ocurrió en el pasado.

¿Este recargo por dólar “turista” ya existió en la Argentina?

Si, lo aplicó el gobierno de Cristina de Kirchner en 2014 por los mismos motivos. La diferencia es que no fue una medida adoptada por ley, sino por una resolución de la Afip, para que no pase por el Congreso nacional, donde no tenía mayoría parlamentaria. En ese caso, el sobrecosto podía tomarse a cuenta del Impuesto a las Ganancias tanto para los autónomos como para los trabajadores en relación de dependencia.

¿Cuándo entrará en vigencia el dólar “turista”?

Este martes el Poder Ejecutivo enviará la ley al Congreso. Se espera que el miércoles el proyecto tenga un dictamen a favor y que recién el jueves se trate en el recinto de la Cámara de Diputados. Una vez que se aprueba, la ley se gira a la Cámara de Senadores, que también tiene que dar un dictamen favorable y debatirla en el pleno.

El debate en el Senado podría ocurrir la semana que viene (del 23/12 al 27/12). El oficialismo pretende contar con esta herramienta entre Navidad y Año Nuevo o en la primera semana del 2020 a más tardar.

Una vez que los diputados y los senadores sancionan la ley, el Poder Ejecutivo debe publicar la norma en el Boletín Oficial, lo que implica una promulgación. Recién ese día empezará a regir para las futuras compras. La ley nunca rige “para atrás”.

¿Si mientras se debate la ley hago compras en el exterior, voy a pagar el recargo por dólar “turista”?

Si el consumo es con débito automático, no. En ese caso, se factura al instante. Este recargo se comenzará a cobrar una vez entrada en vigencia la ley.

Si la compra es con tarjeta de crédito, depende de la fecha de cierre de la tarjeta. Si es posterior a la promulgación, sí pagará el 30 por ciento extra. Si la tarjeta cierra antes de la publicación de la norma en el Boletín Oficial, las compras no serán alcanzadas.