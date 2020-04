Trabajadores analizan estrategias de lucha ante las faltas de respuestas de los gobiernos

Print This Post

El plenario de secretarios generales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) analizó los problemas de los trabajadores en Entre Ríos y la falta de respuestas de los gobiernos (provincial y municipales), por lo que evalúan estrategias de lucha en el marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (Aspo), confirmó a AIM el secretario general del sindicato, Oscar Muntes.

La sobrecarga laboral de los trabajadores de salud, los recortes de horas y adicionales en los Estados (provincial y municipales) y el doble discurso de las medidas de bioseguridad en efectores públicos alarman a los trabajadores, quienes salieron a denunciar que la cuarentena profundizó el ajuste. Precisamente, los secretarios generales de ATE están “muy preocupados por la falta de respuestas”, aseguró a esta Agencia Muntes, quien adelantó que ante este escenario el gremio evalúa estrategias de lucha que comenzarán a tomar forma la semana próxima.

En ese sentido, Muntes explicó que “ningún gobierno (provincial o municipales) convocó a los Comités de Crisis, donde deben estar representados los trabajadores, organizaciones gremiales y sociales y el sector privado, para aportar la mirada de todos y buscar soluciones de forma articulada”. Las medidas que el Ejecutivo toma –con funcionarios y las fuerzas de seguridad- “no tienen en cuenta las consecuencias sobre la vida de los trabajadores y se basan en supuestos que no se corresponden con la realidad”.

En ese sentido, precisó que se necesita ese ámbito de diálogo “porque la situación de los trabajadores en la provincia es muy precaria en los hospitales, comedores escolares y minoridad, donde no hay elementos necesarios de bioseguridad (para llevar adelante sus tareas) porque no se cumplen los Protocolos y hay sobrecarga laboral porque no se cumplen las suplencias a partir de del Covid-19, lo que está cansando a los trabajadores y hace que se resienta la salud y la acción social pública”. Además, advirtió que “las cocineras trabajan de lunes a sábado, sin descanso, lo que a la larga generará mayores problemas porque están estresando al personal”.

“Acompañamos al Estado, pero necesitamos que las autoridades de los gobiernos reconozcan la labor de los trabajadores y entiendan que esto no debe ser publicidad y propaganda sino que debe haber actos concretos porque está en riesgo la salud de la población entrerriana”, remarcó Muntes.

Además, apuntó que esperan que la provincia agilice la documentación (a través de los diferentes directores de hospitales y centros de de salud) para el monto adicional de 5.000 pesos para los trabajadores de salud, por lo que desde ATE se realizará un seguimiento exhaustivo en cada uno de los efectores públicos para que se cumpla.

En ese marco, Muntes contó que el gremio se reunió con la ministra de Salud, Sonia Velázquez, el viernes pasado para analizar la situación ante los pedidos del sindicato, por lo que el martes próximo los secretarios generales evaluarán las respuestas por escrito que remitió la funcionaria.

Por otro lado, Muntes indicó que generó mucho malestar “el fuerte recorte en los salarios de los trabajadores de la administración que realizan sus labores desde sus hogares, ya que se dieron de bajas horas extras y adicionales, lo que perjudica enormemente a los empelados públicos, quienes ya no llegan a fin de mes con los salarios atrasados que hay ante la inflación”.

También, alertó que en los municipios de Entre Ríos “tampoco se cumplen las medidas de bioseguridad, hay sobrecarga laboral y se está aplicando un brutal ajuste con la reducción de horas y adicionales, aprovechando lo que hace la provincia las comunas repiten un modelo económico”.