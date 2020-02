Trabajadores se movilizarán en defensa del sistema previsional

Print This Post

La Multisectorial en defensa de la Ley 8732 marchará este miércoles a Casa de Gobierno. La movilización en Paraná es parte de un plan de lucha que se replica en la provincia ante el llamado del gobernador, Gustavo Bordet, para la reforma del sistema previsional, confirmó AIM.

Como en otros departamentos de Entre Ríos, los sindicatos convocaron a una jornada de lucha en la capital. La concentración “será a las 10 diez en Plaza de Mayo, para luego movilizar con la consigna ‘La 8732 no se toca’”, indicó a esta Agencia el secretario Adjunto de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná, Claudio Puntel, quien instó a los trabajadores a participar de la jornada de lucha.

Al respecto, el docente, precisó: “Tal como definimos en la reunión de la Multisectorial de la semana pasada, maña estaremos movilizados en defensa de nuestro régimen jubilatorio”.

La convocatoria “es a todos los trabajadores de la educación y trabajadores del Estado del departamento Paraná, como, así también, a todos los sectores populares dispuestos a defender los derechos conquistados”, precisó.

El régimen jubilatorio, consagrado en la Ley 8732, es el fruto de años de luchas de varias generaciones de entrerrianos: “Somos herederos de aquellas luchas y defensores del patrimonio conquistado. Tocar una sola coma de este régimen sería un grave retroceso, no solo para los trabajadores, sino también para toda la provincia”.

En ese sentido, indicó que son los funcionarios de los gobiernos los que generaron la crisis del sistema: “Que no nos vengan a hablar de déficit, en una Entre Ríos cuyo Estado fue muy generoso con los sectores concentrados y no dudó en descargar los ajustes sobre los trabajadores y el pueblo”.

“La palabra ‘déficit’ no tiene nada que hacer cuando se habla de nuestro sistema previsional. Hay una función que demandamos que el Estado cumpla y no es dar ganancias como si se tratara de una empresa. No cederemos un milímetro en los derechos conquistados”, remarcó el dirigente de la agrupación Rojo y Negro.