Trabajadores se movilizaron contra el ajuste de Bordet

Jubilados, docentes y trabajadores de salud y la administración, acompañados por partidos políticos y organizaciones sociales se movilizaron hoy a Casa de Gobierno para repudiar el ajuste que implicará la emergencia que impulsó el Poder Ejecutivo, por el que se aumentan los aportes personales a la Caja de Jubilaciones, se pone en marcha descuentos a jubilados y se suspenden los regímenes especiales de trabajadores públicos, registró AIM.

El Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio no desmovilizó a los trabajadores quienes salieron hoy a las calles en la capital provincial contra el ajuste que impulsó el gobernador Gusatvo Bordet. Una caravana de autos partió desde la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná hasta Casa de Gobierno, donde convergió con la concentración convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) junto a otros sindicatos y organizaciones sociales y políticas que se oponen a la Ley de emergencia impulsada por el Poder Ejecutivo.

En ese marco, se realizó un acto en la explanada de Casa Gris y se entregó un petitorio “donde se solicitó que se dejen sin efecto los artículos cuatro, cinco y seis que llevan adelante uno de los más feroces ajustes sobre el conjunto de los trabajadores”, indicó a esta Agencia la secretaria general de Agmer Paraná, Susana Cogno. En ese sentido, la docente explicó que el proyecto impulsado por el gobernador Gustavo Bordet, “es una reforma previsional encubierta (que deja sin efecto el 82 por ciento móvil) y, además, crea un aporte que no existía a los jubilados en Entre Ríos (porque es un sistema solidario) por lo que a partir de esta Ley los jubilados se pagarán un aporte para cobrar su propio salario, lo que es realmente insólito”.

En ese marco, precisó que “la suma sea fija también es un problema porque todos los trabajadores terminarán pagando más, porque tiene un piso de 75 mil pesos y ese nominal es el de muchos trabajadores con muchos años de antigüedad (equipos directivos y jubilados que tienen una jubilación y la desdicha de tener una pensión)”.

“Estamos muy molestos; hay sectores que pueden pagar impuestos y no lo hacen porque son parte de las corporaciones políticas y empresariales en la provincia, como por ejemplo la minería a cielo abierto y los grandes terratenientes”, remarcó la docente, quien subrayó el proyecto de Ley “es ofensivo, porque pone en el mismo plano a los trabajadores y a Esquenazi (quien no tributa, aporta y ni paga nada en la provincia) o a las corporaciones farmacéuticas”.

“Administran el coraje ajeno de un salario que, apenas, roza la línea de la pobreza porque los 75 mil nominales no es lo que cobramos en la mano, sino que es lo que se toma para hacer todos los descuentos, es decir, de ninguna manera llegamos a garantizar mínimamente la posibilidad de completar un salario que garantice una mejor condición de vida”, remarcó.

Muntes: “No se animan con los poderosos y nuevamente van por los trabajadores y trabajadoras”

En el acto, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Oscar Muntes, dijo que “esto no es una Ley de solidaridad sino ajuste al pueblo trabajador; a los activos y jubilados. Las Leyes de (Mauricio) Macri eran de ajuste y esto ¿qué es? Están en la misma sintonía. ¿Por qué tenemos que decir que son diferente? Bordet ajusta al pueblo de una forma atroz. No se anima con los poderosos y nuevamente va por los trabajadores y trabajadoras”.

En ese sentido, contó que desde el sindicato esperaban “en estos días la apertura urgente de paritarias y cronograma de aguinaldo para comenzar a ver todos los temas que tenemos que llevar en la mesa”, pero en contraposición a las esxpectativas recibieron una comunicación de un proyecto de Ley de emergencia “que representa un mazazo, nuevamente, a la clase trabajadora, a los jubilados y al pueblo”, por lo que automáticamente se organizaron: “Dijimos: ‘vamos a la calle, a dar pelea y a decirle a los legisladores que aprobaron este proyecto que no nos vamos a olvidar de ellos’”, remarcó el dirigente provincial.

En ese escenario, cuestionó duramente a los Legisladores: “Que no vengan a decir que es ‘obediencia partidaria’; esto es obediencia a no cumplir con lo que decían. Ya se olvidaron lo que habían prometido al pueblo; que íbamos por una Ley distinta (a las grandes fortunas) en la que paguen los que más tienen, quienes se enriquecieron e hicieron millones de dólares a costilla del pueblo. Ya no hablan más de eso, el camino más corto es el que eligieron: ajustar a los trabajadores”.

“Nuevamente vinieron por nosotros, por lo que tomamos la definición plena de que vamos a seguir luchando y transitando la calle todas las veces que sea necesario: no vamos a aflojar. Les advertimos que la pandemia terminará y ganaremos las calles y, ahí, cuando el pueblo entero esté movilizado, entenderán por qué no tienen que seguir ajustando sobre los trabajadores”, aseguró Muntes.

Rossi: “El ajuste también recaerá sobre la economía social”

Las organizaciones de trabajadores de la economía social acompañaron el reclamo de los trabajadores públicos ya que el proyecto impulsado por el Ejecutivo “también impactará sobre los trabajadores de la economía social”, indicó a esta Agencia el delegado de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (Utep), Mauro Rossi.

En ese sentido, explicó que el recorte “restringirá aún más la posibilidad de que los sectores más vulnerados tengan trabajo, porque los empleados públicos requieren los servicios de los trabajadores de la economía popular y al bajar sus sueldos (en una provincia donde el 80 por ciento son estatales) automáticamente esa pérdida de poder adquisitivo se trasladará en menos consumo y servicios”, lamentó.

Ávalos: “Es una reforma previsional encubierta”

El proyecto de Ley que impulsó el gobernador Gustavo Bordet que establece aportes solidarios para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos “es un ajuste que no estamos dispuestos a pagar”, afirmó a AIM la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de ATE, Juana Ávalos.

En Entre Ríos “los jubilados y pensionados la están pasando mal y la cosa va peor”, dijo a esta Agencia Ávalos, quien remarcó que repudian toda política de ajuste, por lo que reclaman un salario acorde al costo de vida y reafirmó la defensa irrestricta del sistema previsional entrerriano y la Ley 8732: “No estamos de acuerdo con que el ajuste lo paguen los trabajadores activos y jubilados, quienes seguimos con sueldos atrasados, más allá de las gestiones que se realizaron para que se retome la discusión paritaria desde principio de año”.

Además, remarcó que “la situación actual de la Caja de Jubilaciones y Pensiones no es culpa de los trabajadores sino de los desmanejos políticos y financieros que los gobiernos de turno hace mucho tiempo llevan adelante en favor de sectores que históricamente salen beneficiados, gobierne quien gobierne”.